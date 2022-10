Laura Baena: "El feminismo llena mi vida de verdad a partir de la maternidad, antes me creía en igualdad"

Ya han pasado diez años desde que Laura Baena publicó su primer tuit preguntando si era la única que se sentía mala madre. Hoy, el Club de Malasmadres ya cuenta con más de un millón de mujeres en redes sociales.

¿Qué expectativas tiene con la celebración de este foro?

Estos foros siempre son muy enriquecedores y estoy orgullosa de compartir espacio con grandes mujeres. Creo que cada una de nosotras puede aportar una visión diferente, desde el punto de vista de la comunicación, del papel de las cómicas, del deporte... pero con el mismo hilo conductor, que es el de la importancia de la visibilidad femenina. La gente habla de empoderamiento como de un concepto desfasado, pero de nuestros encuentros siempre sale una sensación muy positiva, al igual que va a pasar con este foro. Además, hay muchas malas madres en Zaragoza.

¿Qué es lo que va a aportar usted con su participación?

Está bien que esté representada la maternidad conmigo. Seguimos siendo penalizadas laboralmente cuando somos madres, perdemos salario y oportunidades profesionales. En el último estudio sobre la conciliación, volvimos a poner sobre la mesa que hace falta un compromiso empresarial, político y social porque seguimos conciliando mal y hay mujeres que renuncian a ser madres por no abandonar sus aspiraciones profesionales. Aunque la mayoría del público que asistirá a este foro van a ser mujeres, hay que despertar conciencias en los hombres que tengan a su lado y destacar la falta de corresponsabilidad. Hay que hablar de la culpa, de esas creencias que nos limitan, desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta.

En su caso, ¿han ido a la vez el feminismo y la denuncia de esa madre perfecta?

Para mí sí. El feminismo llena mi vida de verdad a partir de la maternidad. Nosotras nos creíamos en igualdad en la Universidad, empezamos a trabajar cuando todavía había un sueldo digno y crecimos profesionalmente al mismo ritmo que ellos y, de repente, nos frenamos con la maternidad y tenemos que plantearnos no ser madres si nos importa nuestra carrera. El feminismo tiene el reto de valorar la maternidad, que te hace tomar una conciencia brutal. Confío en la revolución de las madres.

Feminista y mala madre, ¿le han puesto muchas zancadillas?

Me siento orgullosa y no he tenido grandes detractores ni ‘haters’, sino mucho apoyo de mujeres de todos los ámbitos e ideologías. También he hecho un esfuerzo por mi parte para que mi lucha no tenga color y reconozca a todas las madres que lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos.

¿La dedicación al Club de Malasmadres le ha obligado a abandonar otras ocupaciones?

Malasmadres me permite ser creativa todos los días. De hecho, estaba desencantada con el mundo de la publicidad porque no conectaba con mis valores.

¿El proyecto Malasmadres se acaba con la adolescencia?

No, continúa porque esto va a peor. Las malas madres encuentran que los problemas son otros, pero la necesidad de conciliación y de autocuidado permanecen. Tenemos que seguir porque el objetivo es que nuestras hijas puedan decidir libremente. Hay que revisar el modelo laboral y apostar por la flexibilidad, no creo en las reducciones de jornada. Hace falta tiempo, no solo al que llaman de calidad, y eso no cambia con la edad. No puede ser que el tiempo solo lo marque el trabajo productivo.

¿Qué se ha conseguido en estos diez años?

Hemos conseguido desmitificar la maternidad y que las madres no se sientan solas. Hemos puesto el problema de la conciliación sobre la mesa, con siete investigaciones y nos queda mucho por hacer.