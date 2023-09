Menos del 30% de las mujeres con síntomas de menopausia recibe tratamiento adecuado

Una exhaustiva revisión de la literatura científica publicada en los últimos 70 años en torno a la menopausia ha revelado el enorme desconocimiento que existe sobre este fenómeno y lo mal que se aborda desde el punto de vista clínico. El trabajo, que se publicó este miércoles en la revista 'Cell, constata la existencia de enormes lagunas existentes en el campo de la investigación, la inexistencia de tratamientos verdaderamente eficaces y la falta de una adecuada atención de las repercusiones que tiene en la salud mental.

El cese de la función ovárica, un proceso que se desarrolla en las mujeres de manera escalonada, no de la noche a la mañana, provoca en el organismo complicaciones físicas y emocionales que pueden llegar a ser muy incapacitantes y que, según los autores del trabajo, no están debidamente atendidas. "El reconocimiento de que se trate de un evento biológico natural no exime (a la comunidad científica) del uso de intervenciones que permitan aliviar sus síntomas".

Los investigadores, un grupo de renombrados científicos de Australia, Italia y EE UU, han analizado más de 200 de los mayores informes sobre la menopausia publicados a lo largo de 71 años. El trabajo concluye entre otras consideraciones que "no se comprenden bien los mecanismos" de este fenómeno, que varían de una persona a otra. "Tampoco existen estudios a largo plazo" sobre el impacto de los tratamientos existentes y que los síntomas "varían ampliamente" de una persona a otra.

Otras complicaciones, como la pérdida de memoria o la depresión y la ansiedad, que pueden existir con anterioridad y verse avivadas por la menopausia, tampoco están debidamente atendidas. Menos del 30% de las mujeres recibe un tratamiento adecuado. Por todo ello, concluyen, no sólo se necesita un mejor estudio sobre el abordaje del periodo en torno a la pérdida de la ovulación, sino que exigen un tratamiento individualizado en función de la edad.