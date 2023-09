El PSOE pide una comisión de investigación por la prórroga del contrato del bus en Zaragoza

El PSOE ha pedido este viernes la creación de una comisión de investigación por la prórroga de cuatro años del contrato del bus urbano en Zaragoza. El socialista Chema Giral ha criticado la “incidencia directa y esencial” que está teniendo esta decisión en la vida de los ciudadanos y ha recordado que el PP “ha tenido cuatro años para redactar los pliegos”. “Han dado una patada hacia adelante y han pasado la responsabilidad al próximo gobierno. Habrán estado ocho años y habrán sido incapaces de licitar el contrato de mayor cuantía económica e importancia de este Ayuntamiento”, ha dicho durante la comisión de Medio Ambiente y Movilidad.

No obstante, la titular del área, Tatiana Gaudes, ha recalcado que todo está “dentro de la legalidad”. “Esta prórroga estaba prevista en la cláusula 6, que dice que, en caso de que resulte necesario, la duración del contrato podrá prolongarse hasta un máximo de cinco años”, ha subrayado, destacando también el “total respaldo” de los servicios técnicos y jurídicos a esta decisión.

La concejala ha criticado que la oposición le pida explicaciones cuando el PP llegó al gobierno en 2019 con el contrato de parques, limpieza y Bizi prorrogado. “Entonces no había ningún tipo de problema, pero cuando este gobierno recibe 30 millones de euros para modernizar la flota y el requisito que se le pone es que haya un contratista ejecutando ya el contrato, entonces ya todo es malo malísimo, no sabemos trabajar y estamos incumpliendo”, ha dicho.

Para Gaudes, todo esto es “motivo suficiente” para justificar la prórroga, si bien ha asegurado que “se ha hecho ya el encargo de trabajar en los nuevos pliegos”. Sin embargo, no ha logrado convencer a la oposición. A las críticas del PSOE -que cree que el Ayuntamiento “está más cerca de la contrata que de los usuarios” al aceptar una prórroga mayor de la prevista y que presten servicio autobuses de más de 16 años- se han unido las de Vox y ZEC.

Los primeros no cuestionan la legalidad o la legitimidad de la ampliación del contrato, pero sí han afeado que la actual alcaldesa, Natalia Chueca, ocultase la decisión en pleno proceso electoral cuando sabía lo que iba a ocurrir desde febrero. “Nos preocupa si se ha sido o no transparente”, ha expuesto el concejal David Flores, quien cree que el modelo actual es “un muerto viviente” y necesita “que se le de la vuelta como a un calcetín”. “No tiene más recorrido. Está basado en un monopolio que atiende a un pago por kilómetros sin importar la calidad o la seguridad del servicio. La gente no quiere electrificación, sino poder moverse por la ciudad sin tener que esperar media hora al bus”, ha agregado.

Mientras, desde ZEC han seguido defendiendo la internalización del servicio, motivo por el que rechazan la prórroga. Su portavoz, Elena Tomás, ha mostrado su preocupación por la ampliación de la ‘edad de jubilación’ de los autobuses y el consiguiente riesgo de averías e incendios. “Creemos que Avanza no está dando un buen servicio actualmente. No vemos motivos reales para que se haya renovado. Los trabajadores no están a gusto con la empresa y la opinión de la ciudadanía es que las frecuencias son cada vez peores”, ha señalado. Por ello, ve “normal” que el PSOE haya solicitado una comisión de investigación.