Chueca defiende como "la mejor solución" la prórroga del contrato del autobús con Avanza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha defendido como "mejor solución" la prórroga de cuatro años de la contrata del bus urbano a la empresa Avanza porque se aprovechan los fondos europeos, se está dentro de la legalidad y el Ayuntamiento se acoge "a las prórrogas que jurídicamente y legalmente tienen los contratos", se mejora la flota de autobuses y se sigue con el objetivo de tener una mayor flota de vehículos eléctricos.

Así lo ha apuntado en respuesta a los medios de comunicación en la visita que ha girado a las colonias de verano Zaragalla, donde ha aseverado que, en paralelo, el Ayuntamiento seguirá trabajando en mejorar la reordenación y las líneas y que "cualquier otra solución hubiese sido peor para el servicio".

La alcaldesa ha mostrado su sorpresa porque esta prórroga, decidida el pasado viernes, haya sido criticada por los grupos municipales de la oposición y ha defendido que "no es ninguna polémica" porque Zaragoza "no ha elegido cuando Europa y el Gobierno de España plantean unos fondos europeos para cuestiones de movilidad" y lo que no puede permitir es perder 18 millones de euros para la renovación de la de la flota de autobuses eléctricos que la ciudad ha empezado y necesita.

Ha ahondado así en que la ciudad tiene "la mayor oportunidad seguir aprovechando los fondos europeos", como ya hizo hace dos años para los primeros 68 autobuses eléctricos y ahora quiere aprovecharlos para los siguientes 40.

"Si nosotros estamos en medio de un proceso de licitación era muy difícil jurídicamente poder cumplir con los plazos que nos marcan los fondos europeos y todos los contratos del Ayuntamiento de cualquier área toda la vida han tenido la opción legal de poder acogerse a una prórroga, como contempla el contrato", ha insistido antes de recordar que, en este caso, era de cinco años aunque prevén que en 4 años pueden "atender esta oportunidad" para poder recibir los fondos europeos y comprar los 40 nuevos autobuses y además adjudicar el contrato y que se produzca el cambio de concesionaria.

Ademas de su compromiso con la mejora de los autobuses, para que sean eléctricos, Chueca ha recordado su apuesta por seguir mejorando las conexiones y las líneas, cuya reorganización empezará con la línea circular para mejorar las conexiones entre los distintos barrios de la ciudad, incluido el eje este oeste, para continuar después con la reordenación del resto.

Respeto a la fecha para la nueva circular ha apuntado que lo primero es "tener los 26 autobuses" para ponerlos en servicio y que su objetivo es que sea en 2024.