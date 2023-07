El Ayuntamiento de Zaragoza deja para 2027 el nuevo contrato del bus urbano

Parecía que era cuestión de tiempo que echara a andar el nuevo contrato del bus urbano de Zaragoza. Y al final serán exactamente cuatro años los que habrá que esperar para renovar el servicio. El Gobierno de la ciudad ha aprobado en su sesión de este viernes conceder a la concesionaria Avanza una prórroga que terminará el 31 de julio de 2027. Se extenderá igualmente el periodo de vigencia del acuerdo con Z+M que rige el estacionamiento regulado, en este caso por dos años más.

La vigencia para los autobuses terminaba este mismo mes y ya estaba claro que habría que prolongarla, porque el Consistorio no le había dado tiempo aún de elaborar unos nuevos pliegos. No obstante, con este plazo que se da ahora, lo más probable es que la adjudicación ya no quede en manos del recién estrenado gobierno de Natalia Chueca, sino que será ya el que salga de los próximos comicios el que tome la decisión final.

Mientras, el servicio se seguirá rigiendo durante este tiempo con las condiciones que se pactaron hace veinte años, en 2013. El futuro contrato iba aparejado, además de, como siempre, con la revisión del coste del transporte público, con la reordenación de las líneas. Se trata de una medida ampliamente demandada por vecinos y usuarios, y si bien desde el Ayuntamiento aseguran que se seguirá trabajando en ella, lo que está claro es que el calendario ya no aprieta.

La concejala responsable de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado que la prorroga no tendrá ningún sobrecoste para las arcas municipales (el contrato contemplaba una ampliación por hasta cinco años). La decisión viene motivada, según ha dicho, por las inversiones que ha llevado a cabo Avanza para la electrificación y modernización de la flota.

Aunque los nuevos autobuses se sufragarán con fondos de la Unión Europea, se acordó que la empresa adelantara el dinero porque el Ayuntamiento no tenía capacidad para hacerse cargo. "Ya tenemos 68 comprados que llegarán antes de final de año y a la mayor brevedad se adquirirán otros 40. Es una inversión bastante fuerte que se adelanta por parte de la concesionaria y necesita cuatro años para amortizar", ha indicado la edil.

En el que caso del estacionamiento regulado, es decir, el servicio de control de la zona azul y naranja, se prorroga porque "va de la mano con la futura ordenanza de movilidad y se necesitan clarificar cosas para sacar adelante los pliegos". En este caso, dentro del futuro contrato se iba a incluir el control de la zona de bajas emisiones, que actualmente cuenta con señales a los que los conductores no obedecen porque no hay ningún tipo de vigilancia ni sanción. Y que previsiblemente así seguirá durante los próximos dos años.