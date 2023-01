PP-Cs se apoya en Vox para aprobar sus cuartos presupuestos en Zaragoza a cuatro meses de las elecciones

PP-Cs ha vuelto a apoyarse este viernes en Vox para aprobar los últimos presupuestos del mandato en el Ayuntamiento de Zaragoza; unas cuentas que ascenderán a cerca de 900 millones de euros y que han puesto a prueba la fortaleza de la derecha a solo cuatro meses de las elecciones. Sus 16 votos se han impuesto a los 15 de PSOE, Podemos y ZEC en un pleno cargado de referencias y ataques a la crisis de Ciudadanos, la polémica en Castilla y León sobre el aborto o el futuro del alcalde, Jorge Azcón, como candidato a la DGA por el PP.

El equipo de gobierno ha terminado entre besos y abrazos tras el ‘sí’ definitivo a un presupuesto que, según ha destacado la concejala de Hacienda, María Navarro, permitirá desatascar proyectos que llevaban décadas “bloqueados”. “Ustedes presupuestaron la reforma de la avenida de Cataluña seis veces y nosotros la vamos a ejecutar”, ha espetado la edil al PSOE, nombrando también la residencia de Pontoneros, la calle Hayedo o el acuerdo sobre los suelos de Aceralia, entre otros logros. “Nosotros tenemos hechos y datos. Nos habremos equivocado y quedarán cosas por hacer, pero tenemos un libro escrito y una hoja de ruta”, ha agregado.

Uno de los momentos más tensos lo ha protagonizado la concejala de Economía, Carmen Herrarte, y la edil socialista Ros Cihuelo. Esta última ha criticado al equipo de Jorge Azcón por “abrazar sin sonrojos las políticas ultraderechistas de Vox”. Es entonces cuando Herrarte ha acusado a los socialistas de ir “contra todo”, desde el programa Volveremos a La Romareda y las ayudas a la hostelería. “Ya no pueden estar más radicalizados. Ya no quedan socialistas, son sanchistas. Zaragoza y Aragón se merecen un descanso de ustedes”, ha afirmado.

Cihuelo, en respuesta, ha dicho que de quienes van a descansar los votantes es de Ciudadanos. “No tienen ni candidato. No han durado nada, se van por la puerta más oscura, por la cloaca de la democracia y la dignidad. Yo estoy muy orgullosa de que mi líder sea Pedro Sánchez. Yo no voy a salir corriendo del PSOE, esté o no esté en las listas electorales. Usted no puede estar orgullosa ni de Rivera ni de Arrimadas. De Ciudadanos no quedan ni los huesos, el PSOE está en el torrente sanguíneo de este país y seguirá estándolo gane o pierda las elecciones”, ha manifestado.

Por parte de ZEC, Alberto Cubero ha criticado que este haya sido un presupuesto “hecho de espaldas a la gente y a las necesidades de Zaragoza” y que rompa “consensos históricos”. “Son poco fiables y hacen que Zaragoza sea más insolidaria”, ha dicho. Los comunes han lamentado que solo se hayan aceptado dos de sus enmiendas. “Y tengo la sensación de que tampoco las van a ejecutar. Solo lo han hecho para disimular lo sectarios que son”, ha manifestado.

En esta línea, el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha acusado a PP-Cs de “abandonar Zaragoza” con unas cuentas que van a hacer que este año sea “absolutamente inútil o incluso se dé marcha atrás” y se ha preguntado dónde ha quedado el nuevo modelo de movilidad prometido al inicio del mandato.

Apoyo con advertencias

El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha reiterado su apoyo a PP-Cs tras el apoyo a sus enmiendas recordando, entre críticas de la izquierda, que la presentación fuera de plazo de los presupuestos es “un mal endémico” del Ayuntamiento, circunstancia que “condiciona la ejecución de los mismos”. También ha aludido a “todas las controversias que están surgiendo en los últimos días” entre el Ayuntamiento y la DGA, volviendo a cargar contra las competencias impropias, y a las dificultades que tienen los colectivos sociales para plantear propuestas al presupuesto.

Asimismo, ha lamentado que en estos cuatro años “la influencia de Zaragoza en el contexto nacional no haya hecho sino bajar”, una situación que, según ha dicho, han tratado de corregir con sus aportaciones.