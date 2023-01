Pérez Calvo (Cs) ve movimientos para desestabilizar a rivales políticos y propone a las Cortes reforzar el antitransfuguismo 

El líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha afirmado este viernes que "el transfuguismo es una forma de corrupción" y que si uno deja de "confiar" en su partido y "no está a gusto", "lo honesto" es entregar el acta porque el partido "que le puso ahí", no al revés, aunque no quiere llegar "al extremo" de pedirla a nadie. También ha criticado al presidente del PP, Jorge Azcón, por hablar de "un PAR bueno y un PAR malo", y ha considerado que "no tardará en hablar del Ciudadanos de Pérez".

Pérez Calvo se ha referido expresamente a la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, considerando "cínico" que Fernández vaya a votar en las primarias para elegir al candidato a la alcaldía. Ha invitado a ambos, y también a Carmen Herrarte, a participar en la campaña electoral con Cs y estar en las listas.

El coordinador autonómico de Ciudadanos en Aragón se ha referido también a la crisis interna del Partido Aragonés, y a la de su propia formación. Ha considerado que lo que está pasando dentro "no es culpa del PP, sino nuestra". No obstante, ha criticado que Jorge Azcón se refiera a un "PAR bueno y uno malo", pero que "nunca hablará del PSOE de Lambán porque no le interesa, hablará del PSOE de Sánchez".

En este sentido, Pérez Calvo ha hablado también sobre las declaraciones de Sara Fernández en una entrevista, en las que confirmaba que no sabía qué haría si el Partido Popular llamase a la puerta y la respuesta de Azcón, que no aclaró si le había hecho una oferta. "Que haya personas en Cs diciendo que no van a presentarse a las primarias para liderar la lista electoral no tendría mucho más recorrido si no hubiese una persona diciendo 'este no quiere, pues este para mí'", ha dicho el de Cs. Ha considerado que "no hay que renunciar al talento, pero tampoco es muy ejemplar el comportamiento que está demostrando que no tiene principios", en relación al PP.

Por ello, Daniel Pérez ha sospechado que "quizá haya algún tipo de operación en marcha". "El hecho de que haya gente, de Cs en este caso, que podrían ser magníficos candidatos al Ayuntamiento de Zaragoza y digan que no van a ser candidatos, dejen la puerta abierta a ser candidatos por otro partido, y ese partido en lugar de decir 'con nosotros no contéis', permite pensar o sospechar que hay algún tipo de operación en marcha. Blanco y en botella", ha expresado.

Ha puesto como ejemplo su caso, ya que en una entrevista concedida a Aragón TV, el coordinador autonómico de Cs fue preguntado si se iría al PP. "Saben que si me ofrece estar en una lista les diré que no. Lo que nunca voy a decir es 'la vida da muchas vueltas', 'no lo sé', 'aún es pronto'. Te genera un clima que la gente de la calle no se lo merece, quiere ver en los políticos gente con coherencia, con honestidad", ha añadido Pérez Calvo.

También se ha referido a las críticas de Víctor Serrano, en las que el concejal de Urbanismo le acusaba de escuchar más a Javier Lambán (PSOE) que a él mismo. "Cuando uno no tiene una buena explicación se busca una mala excusa. No voy a entrar, de momento. Intento no perjudicar a Cs y no perjudicar a compañeros", ha aseverado. No obstante, sí que le ha pedido a Serrano que "tendrá que ser mas explicito cuando se queje" de su gestión.

Pérez Calvo ha recordado que "no es obligatorio" que sus compañeros quieran encabezar la lista de Cs. "Les invito a que, aunque no encabecen esa candidatura, sí estén en las listas de Cs. Que tengan un compromiso y un deber moral para defender su gestión. Quiero ver a Sara, a Víctor, a Carmen, al resto de compañeros, defendiendo lo que ha sido, aunque ya no lo sea, el proyecto durante estos 4 años", ha asegurado.

Daniel Pérez Calvo ha confirmado este viernes que el grupo de Cs de las Cortes de Aragón defenderá en una sesión plenaria una proposición no de ley contra el transfuguismo para defender la idea de que la política no puede ser "un mercado persa".