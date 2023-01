Sara Fernández: "Ciudadanos no tiene una estrategia. Estamos abandonados"

¿Cómo valora el resultado de la asamblea de Cs?

Decepcionante. La ejecutiva que sale no tiene renovación, dado que están muchas de las personas que estaban tomando decisiones en la última etapa. No ha sido positiva para nuestra organización. Empieza una etapa con la que no me siento nada identificada.

¿Cs tiene solución?

No sé si la hay. Las decisiones se han tomado tarde. Empezamos a preocuparnos conforme las citas electorales iban sacándonos de las instituciones y la gota que colmó el vaso fueron las andaluzas.

Cs corre el riesgo de desaparecer de las instituciones. ¿Debería presentarse a las elecciones?

Entiendo que debería presentarse. Hay músculo económico, creo, y a ver si se consigue hacer las listas, que soy escéptica. Todos estos meses que Cs no ha tomado decisiones, otros partidos las han estado tomando.

¿Cs deberían ir en coalición con los otros partidos como el PP?

Otras veces se ha hecho. En territorios donde teníamos problemas, como Navarra o País Vasco, hemos hecho alianzas. No me parece una mala opción.

¿Se va a presentar a las primarias de Zaragoza?

No me voy a presentar. Es una decisión que he tomado en las últimas horas. He esperado a ver qué pasaba en la asamblea. He tomado la decisión personal de no presentarme como candidata.

¿Por qué?

El actual proyecto de Cs no tiene nada que ver con el que me hizo dar un paso en 2015. No hay una estrategia nacional. Estamos abandonados. No hay una estructura que coordine el trabajo de las instituciones. Tampoco a nivel autonómico. Nunca se nos ha escuchado, nunca hemos importado.

¿Y optaría a la DGA?

Me había planteado seguir o no de candidata de Cs al Ayuntamiento. Pero lo de la DGA ni me lo he planteado. Llevo siete años y pico trabajando en esta institución gracias al partido. Y cuando hablo del partido hablo de Cs en general, pero sobre todo de los afiliados y de los compañeros que han confiado en mí y estado trabajando aquí: vocales de distrito, compañeros del grupo municipal y gente de las distintas agrupaciones.

"Hace año y pico tenía una libertad de decisiones que ahora no veo"

¿Va a dejar el partido?

No, ahora mismo no. Tengo un compromiso con el partido hasta mayo.

¿Y después de mayo?

No sé qué haré. Bola de cristal no. A ver las reacciones a mi decisión, no lo sé... Hace año y pico tenía una libertad de decisiones que ahora no veo.

Renunciando a ser candidata, ¿Deja la política?

No sé qué haré. Paso a paso. La primera decisión, y muy importante y que me ha costado mucho, es esta. Han sido muchos años de trabajo, no mío, que también, sino de mucha gente que está detrás de mi cara, que es la que se ve. Estoy en excedencia desde 2015 y no sé qué me plantearé. No sé si me pueden surgir nuevas oportunidades.

El alcalde, Jorge Azcón, y la candidata Natalia Chueca han defendido captar "talento" de Cs. ¿Y la posibilidad de saltar al PP?

Oficialmente nadie me ha propuesto nada. Decido no ser candidata a las primarias a la alcaldía de Zaragoza por Cs, pero sigo siendo vicealcaldesa hasta mayo.

"He tenido amenazas, ahora no lo sé. ¿Cómo no voy a poder decir lo que pienso?"

Pero si el alcalde le planteara incluirla en sus listas, ¿qué haría?

No lo sé, pero ni el alcalde, ni otros partidos ni si me surgiera una propuesta de trabajo del sector privado... No lo he decidido.

No lo descarta…

No descarto nada en esta vida. No se me hubiera pasado jamás por la cabeza ser concejal y menos vicealcaldesa. No he decidido nada. Hasta ayer no sabía si iba a ser candidata o no. Porque poder tenemos en el partido [es una de las referencias de la corriente crítica Somos]. Podría haber sido candidata si hubiera querido.

Si el alcalde le llamara, ¿estaría dispuesta a escuchar?

Yo hablo con todo el mundo, pero insisto: no sé qué voy a hacer.

¿El PSOE es una opción?

No me he planteado absolutamente nada.

Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza Jose Miguel Marco

¿Habrá una desbandada en Cs hacia el PP?

En los últimos meses hemos estado perdiendo afiliados a marchas forzadas. La misma decepción que tengo yo se la he visto a otros muchos compañeros. Desde la ejecutiva nacional en un momento dado se bajaron los brazos y los que hemos intentado hacer otras cosas nos hemos encontrado con amenazas y presiones por parte de algunos. Por quién está dirigido, Cs ya no es el proyecto que nos enamoró, así de claro.

¿Qué tipo de amenazas?

Tomar medidas disciplinarias.

¿Teme que pueda tener algún tipo de represalia por lo que dice?

He tenido amenazas, ahora no lo sé. ¿Cómo no voy a poder decir lo que pienso? Si decimos que somos liberales hay que respetar lo que decimos cada uno.

¿Qué porcentaje de influencia tiene su mala relación con el coordinador autonómico de Cs, Daniel Pérez, en su decisión?

Mucho, mucho... No solo con Daniel Pérez, sino con las personas que han estado llevando a cabo las decisiones de los últimos meses. Daniel era el número cuatro de la ejecutiva. Es él quien nos ha tildado a los de Somos poco menos que de traidores. Y en el momento en el que yo hablo en el foro en Madrid desde Aragón se mandan correos electrónicos prohibiéndome hablar. Y por otro lado me encuentro con amenazas, de que como siga hablando tomarán medidas.... No funciono con amenazas.

"Me hubiera gustado que Daniel Pérez hubiese descolgado el teléfono para trabajar juntos y no para poner palos en la rueda"

Daniel Pérez planteó que fuera candidata.

Pidió que fuera candidata por el mayor grado de conocimiento por el cargo que he tenido. Me hubiera gustado que en los tres años anteriores me hubiera llamado para hablar de política y no ha descolgado el teléfono. Cs ha aprobado unos presupuestos a Lambán a cambio de nada cuando ha estado enfrente de este ayuntamiento. Me ha pasado con las fiestas del Pilar o le ha pasado a Víctor Serrano con el tema de La Romareda. Daniel Pérez ha llevado a cabo iniciativas sin hablar con este ayuntamiento. Me hubiera gustado que hubiese descolgado el teléfono para trabajar juntos y no para poner palos en la rueda.

¿Debería Daniel Pérez liderar la candidatura a la DGA?

Él tendrá que decidir si se quiere presentar o no y luego será la militancia la que valide esa candidatura. Desde luego mi voto no lo tendrá.

¿Y Ramón Fuertes, que acaba de acceder a la ejecutiva nacional?

Si él decide presentarse y le votan... Afortunadamente siguen quedando primarias, que creo que son sanas.

¿Cómo es su relación con él?

Hace muchos meses que no hablo con él, que no coincido. Pero siempre ha sido correcta.

¿Quién debería liderar la candidatura municipal de Cs?

No lo sé.

"El acuerdo para Cs era mucho más ventajoso con Pilar Alegría porque nos permitía acceder a la alcaldía los dos últimos años"

¿Por qué ha fallado el proyecto de Cs?

No hemos tomado las decisiones adecuadas. No estuve de acuerdo cuando decidimos tener un socio único. Nos equivocamos. La moción de Murcia fue un fiasco que vino a hacer un efecto dominó en otras instituciones. Se han ido sumando todas esas debacles, no se ha sabido reaccionar. Y luego el buen trabajo en muchas instituciones no lo hemos sabido comunicar, y hablo en primera persona porque también soy responsable.

¿Fue un error la estrategia de alianzas con el PP que diseñó la dirección nacional en 2019? ¿Se arrepiente de no haber pactado con Pilar Alegría?

No me puedo arrepentir de nada porque la decisión no fue mía. Hubo acuerdos nacionales que trascendían. Aquí está claro que el acuerdo para Cs era mucho más ventajoso con Pilar Alegría porque nos permitía acceder a la alcaldía los dos últimos años. Pero siempre he sido respetuosa con las decisiones del partido.

Entonces, ¿fue un error?

Si hubiera sido una oferta solo de Zaragoza sí, pero al final del acuerdo dependen otras ciudades, otras comunidades autónomas y lo que entiendo es que hay que negociar todo. Y se hace en Cs y en todos los partidos.

¿Han merecido la pena estos años de gobierno con el PP?

Creo que sí ha merecido la pena hacer cosas. Con el alcalde decidimos que nuestras discrepancias se dirimían de puertas para adentro y a partir de ahí se han cumplido los 50 puntos del acuerdo de gobierno. Quedan muchas cosas por hacer, pero Zaragoza está mejor que en 2019.