Jorge Azcón elogia a Sara Fernández sin aclarar si le ha hecho una oferta

Apenas dos días después de la renuncia de Sara Fernández a concurrir a las primarias de Cs en Zaragoza, el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, ha elogiado la labor de la vicealcaldesa. “Tiene talla personal y mi mejor valoración política”, ha destacado. El regidor, no obstante, no ha aclarado si le ha hecho o le hará una oferta para que ingrese en las filas del PP. Un extremo que ella misma no ha descartado.

“Hoy no toca”, ha eludido Azcón, que eso sí, ha resaltado que “Sara Fernández ha sido una magnífica vicealcaldesa”. A su juicio, la aún dirigente de Cs “ha desatascado proyectos con un magnífico trabajo desde el área de Cultura y Turismo”.

Mientras, Fernández tampoco ha aclarado su futuro, una vez que ha renunciado al liderazgo de la lista municipal naranja. “Lo que corría más prisa era decidir que no me iba a presentar a las primarias porque así el partido tiene opción para presentar otro candidato”, ha explicado. Sobre si finalmente se pasará a la bancada popular, la vicealcaldesa, que aún es afiliada a Cs, se ha limitado ha contestar que “no hay ninguna novedad”.

Ambos dirigentes han coincidido en la presentación en Fitur de la oferta turística de la ciudad. En especial, Zaragoza ha desgranado las novedades de la próxima edición de las Fiestas Goyescas, que contará de nuevo con pasacalles, espectáculos musicales, recreaciones vivientes y actuaciones para el público infantil.

Además, el Ayuntamiento ha vendido a los profesionales del sector los atractivos de Zaragoza como destino LGTB+ y las posibilidades que ofrece como escenario para el rodaje de películas.