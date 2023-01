Aragón conquista Fitur por el paladar

“No conocía el jamón tan bueno ni la trufa de Teruel, solo por la gastronomía merece la pena ir a Aragón”, comentaba Cleo Costa, periodista brasileña, mientras todavía se relamía del ‘showcooking’ que acababa de degustar. Como ella, cientos de profesionales del sector -a la espera del público de a pie, que llegará el fin de semana- se quedaban prendados de los productos del ‘stand’ de la Comunidad en la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que ha abierto sus puertas en Madrid con la presencia de 131 países y más de 8.500 empresas.

Como es tradición, los Reyes don Felipe y doña Letizia han inaugurado la feria con una paseo por algunos de los puestos y bajo una lluvia de flashes y expectación en un recorrido que, en esta ocasión, no se ha acercado por las dependencias aragonesas. Pero no ha habido tiempo para el lamento, porque el stand de la Comunidad, de 500 metros cuadrados y centrado en su patrimonio cultural y natural, pronto ha recibido la atención de cientos de profesionales y curiosos.

“Hice un curso sobre parques naturales en Aínsa y se me hizo a poco, así que iré a Aragón en Semana Santa”, explicaba Ramona Lampón, técnica de turismo de Santiago de Compostela, mientras recopilaba información en los mostradores del recinto aragonés. Tras ellos, amplias sonrisas y un buen puñado de anécdotas en apenas unas pocas horas.

Aragón, en Fitur 2023 Enrique Cidoncha

“Muchos nos dicen que han encontrado Teruel, ¡que sí existe!”, bromeaba Isabel Bermejo, una de las encargadas de ‘vender’ a los visitantes las virtudes de la provincia. “Nos dicen que el jamón -que un cortador profesional ofrecía a su lado- está muy rico, preguntan por el Matarraña y la trufa, también por los amantes y en cambio, desconocen el Mudéjar, pero nosotros se lo explicamos”, resumía.

“He leído los libros de Luz Gabás y me he metido tanto en la historia que voy a ir unos días al valle de Benasque”, comentaba Emilio Navarrete, un ‘veterano’ con más de treinta Fitur a la espalda. “He estado en todos los paradores de Aragón, es una comunidad que cuida muy bien su cultura”, subrayaba.

Con estas ‘criticas’, normal que el consejero de Industria y vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga, sacara pecho orgulloso. “Estoy muy contento de ver que, de una manera humilde, presentamos algo rotundo como es nuestro patrimonio”. El dirigente del PAR avanzó las cifras del sector en la Comunidad el año pasado, que a falta del último mes, se acercan a las registradas en 2019, ya de por sí muy positivas. En concreto, las tres provincias acogieron a un total de 3,3 millones de turistas (200.000 menos que antes de la pandemia) y 7,4 millones de pernoctaciones.

Aragón, en Fitur 2023 Enrique Cidoncha

Experiencia inmersiva

La propuesta de Aragón para Fitur pasa este año por los cuatro bienes culturales y naturales de la Comunidad declarados Patrimonio Mundial por la Unesco: el arte Mudéjar, el tramo aragonés del Camino de Santiago, el Pirineo-Monte Perdido y el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo. El recinto, más reducido que los de sus vecinos en Ifema (Cataluña, Baleares y Extremadura), no solo ofrece información. También cuenta con un amplio catálogo de actividades de dinamización y con un espacio inmersivo en el que el visitante puede adentrarse en la oferta turística aragonesa con imágenes de 360 grados.

“Aragón es tierra de contrastes, se busca la cultura, experiencias, la naturaleza… y por supuesto la gastronomía”, describía Fernando Madariaga, técnico de turismo de la DGA. Porque más allá de la oferta hotelera, los ‘packs’ de experiencias o las visitas guiadas, lo que triunfa en Fitur es la comida y la bebida. Los visitantes se dejan seducir por las comunidades y países que mejor cuidan el paladar, y en eso Aragón, de nuevo, sale bien parada.

Aragón, en Fitur 2023 Enrique Cidoncha

“En el rincón gastronómico del ‘stand’ transmitimos Aragón a través de sus alimentos, los posicionamos en sus diferentes zonas e invitamos a ir a buscarlos en persona”, detallaba Javier Robles, presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón. Un tarea que pasaba de la teoría a la práctica, porque los asistentes podían degustar una receta de migas a la pastora o una tapa de trufa de Teruel que “lo reciben con los brazos abiertos”, concluía.