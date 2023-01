Lambán asegura que el PSOE "no hará OPAS hostiles" para llevarse a militantes del PAR y Cs y defiende a Arturo Aliaga

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha garantizado este viernes que la crisis del PAR no afectará a la estabilidad del Gobierno de Aragón. "No me preocupa en absoluto. Tengo el compromiso firme de Arturo Aliaga y nunca ha faltado a su palabra", ha manifestado, tras la rueda de prensa conjunta que ha ofrecido junto a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez en el edificio Pignatelli. Ha recordado el barón socialista que conocía al presidente del PAR antes de incluirlo en la DGA como vicepresidente y que los cuatro años de Gobierno compartido le han permitido "reafirmarse" en lo que pensaba. "Conozco a pocas personas tan cabales y decentes como él", ha recalcado.

Sí ha querido expresar, de nuevo, el presidente de Aragón su preocupación por la situación que atraviesan los partidos de centro, que históricamente han sido claves para decantar el color político de una Comunidad, donde no se han alcanzado mayorías absolutas en 40 años de democracia. "Deseo que solucionen sus problemas. Que sus militantes se dejen de cuestiones nimias", ha señalado. A su juicio, lo peor que puede pasar es que "la ausencia de factores moderadores" agudice la polarización de los gobiernos.

Respecto al refuerzo del pacto antitransfuguismo que el liberal Daniel Pérez Calvo planteará en las Cortes, Lambán ha asegurado que "el PSOE no hará OPAS hostiles para llevarse a militantes del PAR y Cs".