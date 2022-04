Ángela Quintas: "Siempre se relaciona la delgadez con salud y el sobrepeso con enfermedad, y no es cierto"

Es la responsable de que Antonio de la Torre engordara (y después perdiera) 33 kilos para su personaje en 'Gordos' o que Mario Casas adelgazara 12 para ser ‘El fotógrafo de Mauthausen'. Ángela Quintas, química y experta en nutrición, se ha convertido en un referente para directores de cine tan consagrados como Pedro Almodóvar o Alejandro Amenábar, entre otros, cuando -por exigencias del guión- un actor o actriz tiene que subir o bajar de peso (eso sí, mirando siempre por su salud).

"Esa parte es muy divertida. Ahora estamos con dos series. El rodaje de 'Gordos' duró ocho meses y engordamos todos porque yo me quedé embarazada. Y De la Torre se casó cuando estaba en su momento más gordo", recuerda con cariño. También colabora los fines de semana en el programa radiofónico 'A vivir que son dos días' -en la Ser-, atiende a sus pacientes en su consulta, en Madrid, y aún tiene tiempo para escribir libros (ya va por el cuarto).

Precisamente, la presentación de su última obra -'¿Por qué me duele la tripa? Reparación digestiva, microbiota, adelgazamiento y salud'- fue lo que le trajo esta semana hasta Zaragoza, plaza literaria en la que nunca había estado antes. Y el público le respondió: el 'ambito cultural' de El Corte Inglés se llenó de seguidores y también de algunos pacientes que se han convertido en amigos. "Hay mucho tipo de personas que han conseguido mantenerse en el tiempo y para mí es lo más satisfactorio cuando hablamos de peso. Y el trato es fundamental; el tratamiento funciona mucho mejor", dice.

Quintas recuerda que no hay que pasar hambre para hacer una dieta, porque es algo que no se va a mantener en el tiempo, y que lo relevante es bajar grasa y no masa muscular (para evitar el efecto rebote). "Tienes que aprender a comer en todas las situaciones y lo importante no es lo que haces un día sino los 365 días del año", señala esta nutricionista, quien no ve mal la 'operación bikini' -ahora que está más cerca el verano- siempre y cuando sirva para cambiar los (malos) hábitos y mejorar la salud. En esta línea, apela a que miremos no solo la parte física sino que vayamos más allá: a fijarnos en cómo nos nutrimos y estamos por dentro. "Siempre se relaciona la delgadez con salud y el sobrepeso con enfermedad, y no es cierto. Puedes encontrar a alguien muy delgado que tiene unas analíticas de decir 'madre mía' y a otra persona que tiene un ligero sobrepeso -porque se ha pasado de calorias, pero lo ha heho con alimentos de calidad- y está nutrido y sus analíticas están perfectas", explica.

La idea de escribir su nuevo libro surgió a raíz de la cantidad de personas que atendía con problemas digestivos (estreñimiento, alergias e intolerancias, hernias de hiato, malas digestiones...) y desde que vio la luz (el pasado enero) tiene la consulta "desbordada" y la agenda cerrada hasta final de mayo. "Hay mucha gente a la que le duele la tripa. Yo me especialicé en reparación digestiva y me fui a Francia, al Instituto Pasteur, donde me enseñaron todo el mundo de la microbiota (o flora intestinal), que es algo muy novedoso. Nos hemos dado cuenta de que una alteración en esa microbiota puede producir todo ese tipo de patologías. Es un campo que está empezando y se abre un mundo apasionante por delante. Ahora se está estudiando la microbiota con el coronavirus; hay bastante gente con covid persistente que está teniendo muchas alteraciones en el aparato digestivo y nosotros los estamos tratando", apunta.

"Lo que más altera la microbiota es el estrés, el consumo de determinados fármacos y de alimentos ultraprocesados, el sobrepeso, la obesidad y la edad"

Asimismo, indica que lo que más altera la microbiota es el estrés, el consumo de determinados fármacos (corticoides, antiinflamatorios o antibióticos), el sobrepeso y la obesidad, la ingesta de alimentos ultraprocesados y la edad. "Con la alimentación podemos ayudar mucho a un paciente. El libro está enfocado a identificar síntomas, a mirar qué comemos y cómo lo comemos y también hablo de qué cepas probióticas utilizar en cada momento dependiendo de la patología", detalla Alejandra Quintas. Además, se incluyen recetas y menús específicos para cada trastorno.

Más alimentos de toda la vida, de temporada y proximidad

Volviendo a la idea de aprender a comer, esta nutricionista advierte de que algo se está "haciendo mal" para que enfermedades asociadas a la edad adulta (como, por ejemplo, la diabetes tipo 2) aparezcan ahora en gente joven. "La obesidad infantil es una pasada. Ni un bollo ni una pizza pueden ser la base de su alimentación; de todas las verduras habrá alguna que les guste más. Estamos perdiendo un poco el comer alimentos de toda la vida. Vivimos en un país que tiene unas materias primas que son maravillosas; que no se nos olvide este tipo de cosas", afirma.

Al mismo tiempo, Quintas nos recomienda hacernos un buen menú, una buena lista de la compra para toda la semana, apostar por alimentos de temporada y el comercio de proximidad. Ella tiene varios menús que va rotando, acude los sábados al mercado de su barrio y en su nevera nunca faltan las verduras, las frutas y los yogures (que le encantan al ser un producto que tiene proteínas e hidratos). "Necesito ir a mi mercado; soy muy tradicional en eso. Es genial estar con gente que son profesionales, que te aconsejan qué llevarte y cómo prepararlo. Eso es maravilloso y no se puede perder. A mi hijo me lo llevo desde que era un bebé y le encanta", cuenta. Eso es predicar con el ejemplo.