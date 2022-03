El Santo Entierro recuperará su recorrido tradicional cinco años después

Los más de 16.000 cofrades zaragozanos tienen ya marcados en rojo un buen montón de días de su calendario. Han comenzado los ensayos de instrumentos, también se ven por la calle el entrenamiento al que se someten los costaleros de la Eucaristía y la Humildad, y la llamada Ruta Cofrade está en marcha desde el pasado día 5. Esta semana se suman a la cuaresma cultural exposiciones, conferencias y actos de reconocimiento como el que el domingo protagonizará Manuel Bretón, presidente de Cáritas España, con la cofradía de la Columna. En paralelo, se han ido definiendo los recorridos de las 53 procesiones que vertebrarán los días de Pasión, cuyo pregón ofrecerá el arzobispo de la diócesis de Zaragoza, Carlos Escribano, el sábado 9 de abril en la plaza del Pilar.

Tras dos años sin pisar la calle, los cofrades están ávidos por recuperar la Semana Santa de la forma más tradicional (y con menos restricciones) posible. De hecho, una de sus citas más importantes, la procesión del Santo Entierro que se celebra desde hace más de 700 años, recuperará un itinerario que no hacía desde hace cinco años: a los dos de cancelación por la pandemia hay que sumar otros dos que se topó con verjas y vallas por las obras del Mercado Central. Los participantes en la procesión más larga y más antigua de España volverán este 2022 a pasar junto a las Murallas Romanas, en un espacio que durante 2018 y 2019 ocupó la carpa provisional de Mercado Central. Se retomarán así algunas de las instantáneas más celebradas de la procesión en la que participan todas las cofradías zaragozanas (desde el Torreón de la Zuda la estampa es impresionante) y las imágenes acompañadas de bombos y tambores desembocarán en la plaza del Pilar por la zona de Murallas, tras haber cruzado la calle de Manifestación.

No será esta la única novedad en los desfiles procesionales, cuyos recorridos durante semanas han abordado los técnicos de Movilidad, acompañados de la Policía Local, con los representantes de las cofradías. Por ejemplo, la cofradía de Jesús Camino del Calvario podrá disfrutar de la renovada y peatonalizada plaza de Santa Engracia, en donde la noche del Lunes Santo cientos de zaragozanos se congregan para ver el inicio de la procesión de Las Tres Caídas. Este año, por primera vez, no habrá que retirar vehículos de la zona, pero los cofrades sí deberán estar al quite de los baldosines y las plantas (y el lazo en recuerdo a la víctimas de la covid) para respetar el nuevo diseño urbanístico. Esa misma jornada de Lunes Santo, además, la Dolorosa estrenará nueva procesión con motivo de su quinto centenario, del que se informará el próximo día 15 cuando la Junta Coordinadora retome sus ciclos de conferencias en el Ámbito Cultural.

La salida del Calvario, en Santa Engracia, en una imagen de 2019 Oliver Duch

Por otro lado, en los días clave de las celebraciones el tranvía sufrirá cortes puntuales pero seguirá funcionando en bucle, por ejemplo, en el sábado del pregón, en la mañana del Domingo de Ramos o en la multitudinaria tarde de Jueves Santo, que es cuando más procesiones (una veintena sumando los actos de traslado) coinciden en las calles. También la tarde de Viernes Santo el tranvía tendrá vetado el centro porque la gran procesión que organiza la Sangre de Cristo pasa, entre muchas otras calles, por el paseo de la Independencia y el Coso.

Esta cuaresma de 2022 también será la que recupere decenas de actividades que no pudieron celebrarse en los dos últimos años debido a la pandemia. Sin ir más lejos, la Asociación para el Estudio de la Semana Santa prevé celebrar el próximo día 30 una mesa redonda sobre el impacto económico de las celebraciones, en la que ponentes de Universidad de Zaragoza, de la cátedra de Estudios Cofrades, explicarán los estudios que llevan recopilando desde 2016. Al día siguiente, la misma asociación que preside Ricardo Navarro entregará el galardón Tercerol en la iglesia de Santa Isabel de Portugal a la Fundación Lágrimas y Favores de Málaga, una institución muy mediática por formar parte de ella el actor Antonio Banderas.

¿Más actividades? Hasta el próximo 27 de marzo puede verse en la parroquia del Perpetuo Socorro una exposición fotográfica, que incluye también atributos y enseres procesionales, para celebrar los 75 años del aniversario de la cofradía de la Eucaristía. En la misma iglesia se puede ver de cerca el paso del Cristo del Amor Fraterno, uno de los más hermosos de la Pasión zaragozana, que está catalogada de Interés Turístico Internacional desde 2014. Otra efeméride para celebrar esta cuaresma es el 500 aniversario de la Hermandad de San Joaquín, para lo que incluso la ONCE ha preparado un cupón especial y conmemorativo. Algunos invidentes de la organización, el próximo 7 de abril, volverán a participar en la curiosa iniciativa que pone en marcha la Asociación para el Estudio de la Semana Santa y que consiste en disfrutar de las tallas procesionales a través del tacto, pudiendo palpar algunas de las figuras procesionales.

Por otro lado, Zaragoza Turismo y la Junta de Cofradías recuerdan que un año más está en marcha los paseos por las iglesias de San Felipe, San Cayetano, Santo Tomás de Aquino, San Pablo y Santiago el Mayor, que son sede canónica de doce de las 25 hermandades de la capital. En esta rutas cofrades, que comenzaron a hacerse en 2010, han participado ya más de 2.500 personas.