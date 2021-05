Estreno musical de la nueva plaza de Santa Engracia

Los acordes de la banda de rock 'Scolopendras' han animado a media tarde la visita de decenas de zaragozanos a la recién inaugurada plaza de Santa Engracia, que se reabrió este miércoles al público tras una reforma integral que ha mejorado la visibilidad de la basílica y la accesibilidad peatonal.

Para Isabel Montesano, Daniel Arbós, Violeta Monge, Eric Ramón y Mercedes Cáncer esta es la "primera vez" que tocan todos juntos en este céntrico enclave, ante la atenta mirada de decenas de zaragozanos que han aprovechado la tarde de este jueves para acercarse a ver la renovada plaza.

La respuesta de la gente, después de meses de parón a causa de las restricciones, ha sido "muy buena", comenta este grupo de rock, que ha versionado en el centro durante dos horas temas de los Beatles ('Como together'), ACD ('Highway to hell'), Tina Turner y Joan Manuel Serrat, entre otros artistas nacionales e internacionales.

Antes de cambiar de escenario (la normativa actual les exige hacerlo) y mudarse con sus instrumentos al paseo de la Independencia, donde tienen licencia para tocar hasta las 21.00, esta banda local ha recibido el cálido aplauso de numerosos zaragozanos que se han acercado en la tarde de este jueves a ver la reforma de la céntrica plaza. "Estamos muy agradecidos, porque además de que nos han dado una 'limosna', que estamos aquí por eso, nos llevamos la alegría de todos al vernos tocar. Lo que más me gusta es la sonrisa de la gente al escuchar música en directo", confiesa Montesano.

Al ser preguntados por la reforma de la plaza, otro miembro del grupo bromeaba entre risas que no sabía muy bien qué había cambiado. "Las planticas están muy majas, pero sigue habiendo mucho asfalto", decía mientras se colgaba la guitarra.

La banda local 'Scolopendra' tocando este jueves por la tarde en la plaza de Santa Engracia. HA

La nueva plaza de Santa Engracia divide la opinión de los zaragozanos, entre los que se refieren a ella como "bonita y espaciosa" y los que opinan que es un "secarral". Para Juan García, un vecino de la zona que disfrutaba de esta tarde primaveral con su esposa sentado en uno de los bancos, "ahora hay casi menos verde que antes".

"Me parece que hay demasiada piedra y los arbustos que han plantado, que no se han atrevido ni a llamarlos árboles, contrastan con los hermosos árboles que hay aquí al lado. Esto en verano será terrible, como el Sáhara", señalaba. Su esposa, Luisa, le daba la razón en lo de la falta de "verde" y apuntaba como lo mejor de esta reforma que la iglesia de Santa Engracia "se ve ahora preciosa". Junto a ellos, Anuncia, también vecina de Zaragoza, contaba que se había acercado paseando desde la calle de Miguel Servet para ver la renovada plaza, que en su opinión sí ha cumplido con las expectativas generadas. "La veo muy amplia. Se divisa todo mejor que antes. Las plantas están recién puestas, pero cuando crezcan se verá todo más frondoso. Para pasear está mucho mejor y la fachada de la iglesia, preciosa. Me gusta también mucho el lazo que han puesto por las víctimas de la covid. Así por lo menos tienen un recuerdo", comenta.