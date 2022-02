Las cornetas de la Semana Santa de Zaragoza también se ponen la mascarilla

Desde hace casi dos años, la mascarilla es un elemento que ha pasado a formar parte del día a día. Llaves, cartera, móvil y mascarilla –aunque en la calle ya no sea obligatoria- es el repaso de muchos antes de cruzar el umbral de la puerta de casa. El cubrebocas también está presente en los ensayos de instrumentos de las cofradías de Semana Santa de Zaragoza.

No solo la llevan las cofrades, sino también las cornetas, como ya se ha visto en algunos ensayos. "Desde Junta Coordinadora nos nacía el miedo de mantener la medida de seguridad. Con un tambor, un bombo o un timbal es más o menos sencillo, pero no tanto con una corneta, ya que cuando expulsa el aire recorre muchos metros", plantea Carolina Salas, vicepresidenta de la Comisión de Instrumentos Pregón y Concurso de la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza. Esa preocupación les llevó a tomar medidas y más en pleno enero, cuando empezaron los ensayos y la cifra de casos diarios estaba en alza. "Nuestro miedo era una posibilidad de contagio, no solamente entre los cofrades sino en el público", incide Salas.

Tomás, Sergio y David ensayan en la ribera del Ebro de Zaragoza. M. M. M.

La solución que encontraron fue cubrir la campana del instrumento con una mascarilla, a la que quitan los alambres. El responsable del piquete de honor, Tomás Ponz, indicó que en la Cofradía de Jesús Nazareno Zaragoza, a la que pertenece, ya se hacía en misas y otros actos. "Con eso se garantiza que el aire no salga, incluso se hizo alguna prueba con velas y la llama ni se movía", explica Carolina Salas y coincide Tomás.

"Así nos aseguramos de que no hay riesgo absolutamente para nada"

Además de la mascarilla, las cornetas que dependen de la Junta Coordinadora también llevan un filtro dentro, que ha proporcionado la entidad. Tomás compró tela aislante, que hace las veces de filtro, y la cortó siguiendo el diámetro de la campana. "Así nos aseguramos de que no haya riesgo absolutamente para nada", menciona la vicepresidenta de la comisión de instrumentos. De esta forma, aunque solo sea vea la mascarilla, en el interior está el filtro. Esta medida ha llegado a otras cofradías y hermandades, que ya se han interesado.

A pesar de que no salga el aire, no repercute en el sonido, tal y como sostienen, aunque le reste cierto "brillo". "De hecho, lo que menos afectaba al sonido era la mascarilla", agregan. Tras las pruebas realizadas y las primeras semanas de ensayo, no se descarta que sea una medida que se traslade a los días santos: "Esta Semana Santa es posible que veamos las mascarillas en las cornetas, además es una medida que deberíamos de interiorizar".

"Más vale poner una mascarilla en la corneta que no salir"

La reacción de los cofrades ha sido, por lo general, positiva. "Todo el mundo está muy concienciado en el tema de la pandemia con lo que nos ha tocado vivir. En los dos últimos años ha habido Semana Santa, pero no se ha salido a la calle y todo el mundo tiene ganas de procesionar –traslada Carolina Salas-. Siempre hay alguno que dice que es un poco molesto, pero cuando se les explica lo aceptan". Los cofrades concluyen con un mensaje: "Más vale poner una mascarilla en la corneta que no salir".

Tanto Tomás como sus compañeros tenían muchas ganas de volver a soplar sus cornetas, los tres del piquete de honor. En el caso de Ponz lleva más de medio siglo saliendo en Semana Santa con este instrumento de viento, primero en Ejea de los Caballeros y después en la Cofradía de Jesús Nazareno. También desde niños la tocan Sergio, de la Cofradía de la Coronación de Espinas, y David, que comenzó en 1989 en la del Silencio, en la que solo hay cornetas y heráldicas.