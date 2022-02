'Procesión' anticipada de los pasos de Semana Santa en Huesca por unas obras

A falta de dos meses para la Semana Santa, las cofradías de Huesca han sacado sus pasos a la calle este domingo. No ha sido para procesionar sino para trasladarlos debido a las obras de reurbanización del paseo de Ramón y Cajal, que llegado el momento impedirían sacarlos de la iglesia de Santo Domingo. Para asombro de los viandantes más madrugadores, las peanas han desfilado por varias calles de la capital oscense desde su habitual ubicación a una nave industrial, donde se guardarán hasta el mes de abril.

La Archicofradía de la Veracruz había hecho un llamamiento para portar los pasos. Necesitaba 200 porteadores. "Cada uno tiene sus porteadores, pero algunos solo vienen para Semana Santa y temíamos no disponer de gente suficiente", ha comentado su portavoz, José Luis Gómez. Un temor infundado a la vista de la masiva respuesta.

El operativo para la mudanza, respaldado por la Policía Local, se ha iniciado sobre las 8.00. Doce de los 21 pasos han salido de la iglesia para dirigirse a una nave industrial en el polígono de la Magantina, pasando por la plaza Unidad Nacional y el paseo de Lucas Mallada. El resto se han reubicado dentro del mismo templo, en función de sus dimensiones. "El Perdón no se puede mover porque habría que llevarlo a hombros y es la pieza de mayor valor", comenta Gómez.

No han faltado los contratiempos. "Hemos tenido que volver con dos de ellos porque no nos entraban, por la altura, y cambiarlos por otros", indica el portavoz de la Archicofradía. Cuando llegue la Semana Santa se irá a buscarlos hasta allí a medida que se necesiten. "Lo peor será el día de Viernes Santo. A las once de la noche acabará la procesión del Santo entierro y habrá que llevarlos hasta el polígono", añade.

De momento, las cofradías trabajan con la previsión de celebrar con normalidad las procesiones. Según la Veracruz, los preparativos se realizan con la idea de mantener el programa habitual, siempre a expensas de las condiciones que determinen las autoridades sanitarias.

La tercera fase de las obras en el paseo de Ramón comenzaron a mediados de enero y durante los 8 meses de ejecución previstos causarán diferentes afecciones en el tráfico, los aparcamientos, el transporte urbano o la recogida de residuos. También han obligado a las cofradías a hacer la mudanza de sus pasos, ya que los trabajos entorpecerán su salida de la iglesia de Santo Domingo, ubicada justo en un extremo del tramo a reurbanizar.