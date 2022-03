Siete médicos residentes del centro de salud Miralbueno-Garrapinillos han lanzado un proyecto de investigación con el que pretenden ayudar a 200 personas de estos dos barrios zaragozanos a perder peso transformando sus estilos de vida.

"La idea inicial es que entre todos los participantes lleguen a perder una tonelada de peso, los 1.000 kilos que hemos lanzado como 'eslogan' de la actividad para que resulte atractiva a la hora de captar gente", afirma Rodrigo Aznar, médico residente del Centro de Salud de Garrapinillos. Junto a sus compañeras Beatriz Martínez, Elena Díaz, Ana Ordás, Eva Campos, Andrea Becerra y Raquel Ruberte lanzó el pasado mes de marzo esta actividad comunitaria que persigue también una labor docente. "Queremos transformar desde Atención Primaria los estilos de vida de los participantes para que no dependan de una dieta ni de alguien que les diga lo que tienen que comer cada día, sino que aprendan a elaborar su propio menú con unas recomendaciones básicas de nutrición y ejercicio", detallan los médicos residentes, que empezaron a reclutar pacientes a principios de 2022 y realizarán a todas las personas que se apunten un seguimiento durante un año. Hasta la fecha se han apuntado ya 115 vecinos de la zona de salud de Miralbueno-Garrapinillos, pues ser habitante de alguno de estos barrios es uno de los requisitos para poder beneficiarse del proyecto. Los otros dos: tener entre 18 y 70 años y un índice de masa corporal por encima de 25.

Requisitios para apuntarse al proyecto 'Una tonelada menos sobre el suelo de Garrapinillos'.

En el marco de la iniciativa 'Una tonelada menos sobre el suelo de Garrapinillos', la pérdida de peso se convierte en algo "secundario", y lo importante -subrayan estos médicos de familia- es que las personas que se apunten a esta actividad comunitaria, que se celebra una vez al mes en el Centro Cívico de Garrapinillos, cojan el hábito de salir a caminar o a correr, además de aprender a comer sano. "La idea es hacer recomendaciones adaptadas a lo que le vaya mejor a cada persona, porque no le puedes pedir lo mismo al paciente que tiene 35 años que al de 68. Nos reunimos una vez al mes con todos ellos y hacemos una sesión sobre alimentación o sobre actividad física en el Centro Cívico. Y así ellos van aprendiendo lo que tienen que hacer para después ir mejorando. Además, cada tres meses los citamos individualmente para volver a pesarlos, rellenar los formularios y reforzar todo lo aprendido en esas sesiones", explica Aznar.

Entre los participantes del estudio hay diferentes perfiles, si bien la mayoría es gente de entre 40 y 60 años, que tiende más a la obesidad que al sobrepeso, y que a juicio del doctor Rodrigo Aznar "pagan mucho el tener trabajos muy sedentarios, que les ocupan mucho tiempo y les dificulta poderse programar para hacer ejercicio de forma diaria".

"Las dietas a todo el mundo nos asustan. Pero el planteamiento de decir 'te voy a ayudar a que hagas las cosas bien' me parece básico. Es de agradecer la dedicación de estos médicos"

Ángel, de 64 años, es uno de los más de 100 vecinos de Garrapinillos que se han animado a participar en el estudio. Cuenta que se enteró a través de un amigo, que también se ha apuntado a perder peso de la mano de estos residentes, y que se siente muy "agradecido" por la buena voluntad que hay en este ambulatorio de barrio. "Las dietas a todo el mundo nos asustan. Pero el planteamiento de decir 'te voy a ayudar a que hagas las cosas bien' me parece básico. Al final, en la medida en que nos impliquen a cada uno funcionará o no esta iniciativa, y desde luego es de agradecer la dedicación que van a tener estos médicos durante un año, cuando pudiendo estar tranquilamente en sus casas, van a estar aquí echándonos una mano al resto", subraya este zaragozano.

Por su parte, los siete médicos residentes que han lanzado esta iniciativa reconocen llevarla a cabo en su tiempo libre, fuera del horario de consultas. Pero el "esfuerzo extra" que ahora les dedican se verá recompensado -dicen- si consiguen demostrar que ese "cambio de hábitos" que se propone siempre en las consultas de Atención Primaria puede evitar a largo plazo tener que iniciar tratamientos más costosos para enfermedades asociadas a la obesidad y el sobrepeso, como son la hipertensión, el colesterol y la diabetes.

"Los pacientes que se apunten al estudio a lo mejor no van a tener un resultado inmediato, porque partimos de gente que en su día a día no hace ejercicio físico y que come muy mal. Es difícil que la persona que está con un índice corporal de 40 se plante en un año con un índice de 24, pero confiamos en que haya voluntarios para los cuales estos pequeños cambios guiados marquen la diferencia para en dos o tres años volver al normopeso y ser capaces de mejorar un poquito su día a día", concluye Aznar.