"Tengo antecedentes familiares por obesidad. Mi madre acabó en silla de ruedas por sobrepeso y tenía claro que no quería que me ocurriera los mismo. Con 40 años y una estatura media llegué a pesar 102 kilos. Tras hacer todo tipo de dietas y seguir un tratamiento con un endocrino decidí dar el paso y someterme a una reducción gástrica". Esta es la historia de Pilar -nombre ficticio-, que bien podría ser la de cualquiera de las decenas de personas que se han sometido en los últimos meses a una cirugía por obesidad, incrementadas con respecto a 2019 en un 30%.

"No es que operemos más, es que cuando comenzó la pandemia estas intervenciones dejaron de hacerse. Ahora estamos a niveles anteriores al coronavirus, pero es cierto que el confinamiento, el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios han ido en aumento desde marzo de 2019", apunta el doctor Jorge Solano, jefe de Servicio de la Unidad de Cirugía Laparoscópica Avanzada del Hospital Quirónsalud Zaragoza.

"Las cifras siguen, incluso, incrementándose dos años después del inicio de la pandemia"

Un antes y un después -el confinamiento- que según un estudio de la Asociación Española de Obesidad supuso que un 44% de los españoles aumentaran de peso. "Estas cifras siguen, incluso, incrementándose dos años después del inicio de la pandemia", explica Beatriz Lardiés, endocrino del Hospital Obispo Polanco de Teruel y miembro de la Sociedad Aragonesa de Endocrinología sobre Obesidad.

Así lo apuntan los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud publicados por el Ministerio de Sanidad que demuestran, en Aragón, más del 50% de los mayores de 18 años tienen problemas de peso, lo que supone casi 540.000 personas. En concreto, el 35,7% de los aragoneses sufre sobrepeso, mientras que el 15,3% tiene obesidad.

Sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida

"Cuando una persona engorda, sin llegar a niveles de obesidad, tiene que consultar con un especialista para lograr perder los kilos de más, con dietas y tratamientos adecuados a cada paciente. La situación actual, con el sedentarismo asociado a la pandemia y el teletrabajo, sumada a que durante los tres meses de confinamiento cocinamos platos más elaborados y comimos más, han supuesto un aumento de peso en una parte importante de la población y eso se nota en las consultas", asegura Ana Illundain, endocrino en la Clínica HC Miraflores de Zaragoza.

"Sin olvidar la ansiedad que genera una situación, la de la covid, que no sabemos cuándo acabará. Al final, la comida es placentera y si no se siguen unos hábitos saludables ese sobrepeso puede convertirse en un problema", dice la doctora.

Es lo que le ocurrió a Pilar, quien reconoce que le gusta "tanto comer como poco hacer ejercicio", dos cuestiones que, finalmente le llevaron a tener un sobrepeso que ya no le hacían sentirse "bien" tras la pandemia. "Tenía claro que quería cambiar mi vida y ganar en salud", cuenta la aragonesa, que se operó en agosto de 2021. "He perdido 25 kilos y ahora tengo más ganas de cuidarme que nunca. Puedo salir a cenar por ahí sin coger los kilos que antes lograba perder en dos semanas. Me siento feliz y sobre todo sé que hice bien por mi futuro y mi bienestar", cuenta Pilar.

"Es necesario conocer otras patologías asociadas a ese sobrepeso como diabetes, hipertensión o problemas respiratorios, entre otros"

Pero para que un paciente pueda ser intervenido por obesidad deben darse varios condicionantes. "Lo importante y esencial es conocer su Índice de Masa Corporal (IMC)-número que se calcula con base en el peso y la estatura de la persona-. Cuando ese IMC llega a 35 hablamos ya de persona obesa y si llega al 40 o superior ya tiene obesidad mórbida. En sendos casos se puede intervenir, pero es necesario conocer otras patologías asociadas a ese sobrepeso como diabetes, hipertensión o problemas respiratorios, entre otros", explica el doctor Jorge Solano.

"No debemos olvidar que la obesidad es una enfermedad que continúa creciendo. He llegado a ver niños de 13 y 14 años obesos mórbidos. No hablamos de intervenciones de cirugía estética. Yo opero bien para solucionar un problema importante de salud o bien para evitarle al paciente futuras patologías que se le pudieran generar en el futuro por ese sobrepeso", aclara el jefe de Servicio de la Unidad de Cirugía Laparoscópica Avanzada del Hospital Quirónsalud Zaragoza.

"Genéticamente somos iguales que hace 70 años, pero hemos dejado a un lado la dieta mediterránea en detrimento de la era digital. Ni se come ni se cocina como antes. Somos capaces de comer en una semana el 70% de conservantes que ingerían nuestros padres es un mes. Ha cambiado el entorno, no el individuo. Por eso hay más casos de obesidad", apunta el doctor Jorge Solano.

El papel de la genética

Sedentarismo, no seguir una dieta saludable y tener un familiar obeso. "A muchos le sirve como excusa para justificar un sobrepeso. No es así, la genética suma para ser 'gordito', pero no es una causa para ser obeso, que es distinto", apunta el doctor Álvaro Bueno, Jefe de la Unidad Multidisciplinar de la Obesidad del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, especialista que asegura que la pandemia ha supuesto que "los muy obesos ahora lo sean más y los menos hayan ganado unos kilos que los han metido en la franja de la cirugía".

"El papel de otros especialistas como endocrinos, psicólogos e incluso 'coaches' durante todo el proceso es muy necesario"

"Para quienes tienen esta enfermedad todo el proceso de reducción de ese peso de más es complicado. La conducta del paciente juega un papel fundamental, es la clave. La mayoría piensa que no tiene la culpa de su obesidad, porque 'ellos comen bien'. No solo la cirugía va a ayudar a superar sus problemas. El papel de otros especialistas como endocrinos, psicólogos e incluso 'coaches' durante todo el proceso es muy necesario para lograr que se cumplan los objetivos", concluye el doctor.