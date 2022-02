Zaragoza recupera el Carnaval infantil con una verbena en la plaza del Pilar el día 27

El Conde del Salchichón calienta en la banda. La Mojiganga y el Caballero de la Hornilla también tienen todo listo ya para volver a echarse a las calles.

El Ayuntamiento de Zaragoza, tras la suspensión del año pasado, ya prepara el Carnaval y, de hecho, acaba de publicar en su web un contrato que hace referencia al alquiler de la megafonía y los sistemas de sonido para el próximo domingo 27 en la plaza del Pilar. Es cierto que en la letra pequeña se lee que la fiesta puede "sufrir variaciones o cancelaciones por motivos de salud pública", pero después de un año en blanco la intención municipal es que los piratas y las superheroínas vuelvan a alfombrar de confeti el corazón de la ciudad.

La fiesta que se prepara desde el área de Cultura consistirá en un concierto de los Titiriteros de Binéfar, previo desfile en pasacalles de distintas compañías de animación. En este tendrá un papel protagonista la comparsa del Conde del Salchichón, que aparecerán en una carroza acompañada por numerosos músicos (de hecho, la megafonía de los instrumentos -saxo, guitarra, violín, bombo…- también es objeto de dicho contrato).

Aunque todas las actividades dependerán de un último visto bueno del área de Sanidad, en Zaragoza Cultural están confiados en que se podrá celebrar el Carnaval, dado que la séptima ola de contagios está en claro descenso y que el Gobierno de Aragón en los últimos días ha ido anunciando el recorte de distintas restricciones. Se cuenta, además, con la experiencia de la última cabalgata de Reyes, en la que -incluso con alguna que otra aglomeración- el público se mostró prudente y mantuvo la mascarilla en todo momento. Aunque habrá seguro llamamientos a la responsabilidad individual, el día 27 no será preciso llevar mascarillas en el pasacalles, dado que el desfile discurrirá al aire libre y la obligación de portarlas decae esta misma semana.

El Consistorio estima que unas 40.000 personas participaron en 2020 en las actividades de la calle de Alfonso I y la plaza del Pilar, que tienen su punto álgido después del mediodía cuando el conde adopta su forma de globo y surca los cielos zaragozanos. En aquella ocasión fueron seis compañías locales de animación las que participaron junto a los gigantes enmascarados (sin sus inseparables cabezudos) y el Tragachicos también con un antifaz enorme para la ocasión.

Las peñas aspiran a liberar al Rey de Gallos, que lleva encerrado dos años. Guillermo Mestre

El Ayuntamiento tiene previsto presentar el Carnaval y todas las actividades culturales derivadas en próximo lunes 21 de febrero, pero aún hay algunas celebraciones que están en el alambre. Por ejemplo, aún no se sabe si el Jueves Lardero habrá reparto de la tradicional de las 5.000 raciones de longaniza como solía hacerse en la plaza de Miguel Merino. Junto al Auditorio, cientos de zaragozanos aguardaban pacientemente fila para merendar un bocatín de la jugosa vianda, animados por algún espectáculo con orquesta que se celebraba en la Multiusos. También “habrá que esperar unos días”, según fuentes municipales, para saber si se autoriza el desfile de comparsas y carrozas que acostumbra a hacer las peñas (Interpeñas y Unión Peñista) el sábado por la tarde. Algunas de ellas ya están ideando sus disfraces y preparando, incluso, puestas en escena para dentro de tres semanas y aseguran que, si no pueden celebrar el Carnaval en las calles, lo harán en el interior de sus sedes.

Lo que sí se ha confirmado ya que se verá trastocado por la pandemia es la visita de los chirigoteros de Cádiz que, lejos de acercarse a la Cuaresma, recalarán en el Auditorio de Zaragoza en mitad del verano. Desde la Fundación Andaluza explican que están con ganas de regresar a orillas del Ebro, pero que “viendo la imposibilidad de disponer todavía el 100% del aforo, nos hemos visto obligados a desplazar la fecha del concierto, que ya hemos reprogramado en varias ocasiones”. Será el 9 de julio, a las 17.30, cuando el Carnaval de Cádiz se asome por el Auditorio con las agrupaciones y las escenografías chirigoteras.

El Conde del Salchichón volverá a visitar los colegios en pocos días. Oliver Duch

La vicealcaldesa Sara Fernández sí dejó entrever en una reciente comisión de Cultura que este año volverían las actividades infantiles y culturales del Carnaval, dado que estas no entrañan ningún tipo de riesgo relacionado con la covid. De hecho, en muchos colegios zaragozanos aguardan ya la visita del Rey de Gallos para explicarles cómo y por qué se ha de celebrar con alegría festiva de la victoria efímera de don Carnal sobre doña Cuaresma. Con fichas y cartulinas, son más de 25.000 alumnos de casi un centenar de colegios los que trabajan el tema del Carnaval e investigan cuál es el origen y por qué durante la dictadura se prohibió esta fiesta.

El de test de antígenos, un disfraz muy 2022

Mientras tanto, aún a falta de tres semanas para que se dé el pistoletazo de salida a la fiesta, en los escaparates de las tiendas ya comienzan asomar máscaras y pelucas, como también crece el número de consultas en la web de la empresa aragonesa Funidelia. Este 2022 se ven algunos disfraces de los imperecederos -vaqueros, piratas y ‘spidermanes’-, pero también hay otros que pueden marcar tendencia. Al ‘Juego de calamar’ hay muchos jóvenes que aún no le han sacado el partido suficiente porque apenas pudieron lucirlo en el último Halloween, aunque el traje no deja de ser una derivación de los disfraces de ‘La casa de papel’.

“Yo no descarto que este sea el año de imitar a Georgina, la novia de Ronaldo, porque media España la odia y media la ama”, dice la estilista Raquel Díez Hernández, que imagina al personaje con “mallas de gimnasio, un top, bolso de Hermes y sandalias Gucci”. Díez también augura que habrá comparsas peñistas que se disfracen de test de antígenos y que no pocas carrozas lucirán -con coreografía incluida- un pecho gigante al puro estilo Delacroix. De hecho, el vestido de seminovia de Ribogerta Bandini con un velo blanco y unas gafas de sol encima también podría crear tendencia. “Y no olvides el ‘look’ con el que apareció Kim Kardashian en la gala Met, con una malla de cuerpo entero, cabeza incluida”, apunta la especialista, sabedora de que en internet se despachan a buen ritmo este tipo de prendas. Las mallas completas, por cierto, son una marca distintiva de los músicos zaragozanos Rosin de Palo, que se visten de rojo de arriba abajo en una imagen inspirada en Magritte.