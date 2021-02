Vídeos, recetas y manualidades para recordar a los personajes más simbólicos del Carnaval de Zaragoza

La vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior de Zaragoza, Sara Fernández, ha enviado a los centros educativos de la ciudad, ante la proximidad de las fechas del Carnavaluna carta en la que explica que no va a haber actividades festivas: “Este año, conforme a las directrices marcadas por Sanidad, no se va a celebrar la fiesta de Carnaval. No obstante, sí podemos recordar el nombre y características de los personajes tradicionales del carnaval zaragozano para que las niñas y niños pueden seguir disfrutando de una manera segura de esta festividad y conseguir que la tradición siga viva para el año que viene”.

Así comienza la carta que ha sido enviada a los centros educativos de la ciudad ante la proximidad de las fechas del Carnaval, que comienzan esta semana con el Jueves Lardero.

Mantener la tradición

Con el objetivo de mantener la tradición y potenciar los valores socioculturales de la ciudad, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza ha preparado una serie de materiales que se pueden trabajar en las aulas, a lo largo de esta semana del 8 al 12 de febrero, o bien realizar actividades en casa, todo ello recogido en la página web www.carnavalzaragoza.es.

Por un lado, explica Fernández, se ha realizado “una colección de cinco vídeos (uno para cada día de la semana) disponibles en el canal de YouTube de Zaragoza Cultura, que pueden proyectarse en las aulas para que Don Carnal y Doña Cuaresma reciten una presentación de los distintos personajes del Carnaval zaragozano”. Además, se han preparado cinco fichas con dos actividades cada una para ahondar en las figuras de Don Carnal, Doña Cuaresma, el Rey de Gallos, el Conde de Salchichón o el Caballero de la Hornilla, a lo que se suman manualidades, dibujos o crucigramas. Todo este material, en versión descargable.

Pero además, en la citada web “también se han añadido unas nuevas recetas de cocina carnavalesca que las familias pueden cocinar en casa de forma sencilla y sabrosa junto a los más pequeños”, apunta la vicealcaldesa, como la LongaPizza, los crespillos carnavaleros, o los huevos a la mojiganga, entre otros; además de una veintena de manualidades y una decena de juegos