Programa de las 'no fiestas' del Pilar 2021 en Zaragoza: lo que se está preparando

El Gobierno de Aragón decidió este jueves 2 de septiembre suspender todas las fiestas patronales hasta el 31 de octubre, lo que afecta de lleno a las Fiestas del Pilar. No obstante, el Ayuntamiento de Zaragoza mantendrá algunos actos, entre los que no se incluyen el Pregón, el Espacio Zity, los pasacalles o los 'food trucks'. El siguiente plazo para saber qué actos se van a celebrar o no se cumplirá la próxima semana. El departamento de Sanidad analizará cada acto; un grupo de trabajo los examinará uno a uno, para ver si cumplen las condiciones de seguridad necesarias para su celebración. La viceacaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, ha precisado este viernes que se celebrará próximamente una reunión para cerrar detalles con el Gobierno de Aragón, institución con la que el Ayuntamiento mantiene contacto "constante" para la autorización y visto bueno de todos los actos que se organizan en Zaragoza, según ha dicho Fernández.

El presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza para los actos festivos incluidos en las 'no fiestas' es de dos millones de euros.

¿Habrá ferias en Zaragoza?

Sí, habrá recinto ferial en Valdespartera -licitado en un espacio diferente- aunque será más reducido en superficie, con aforos concretos; su funcionamiento será forma similar a la del parque de atracciones, con limpieza de cada atracción entre uso y uso.

La capacidad del nuevo recinto ferial rondaría, no obstante, las 10.000 personas. Se prevén seis accesos controlados, y habrá más espacios entre las 110 atracciones previstas. El uso de la mascarilla será obligatoria dentro del recinto. Solo se podría comer en las zonas habilitadas, y no se montarán las carpas de música del Espacio Zity ni la carpa de la cerveza. Se enfoca toda la programación en esta zona al público familiar, con espectáculos de magia, un circo con un aforo de 850 asistentes y una noria.

Habrá Ofrenda de Flores en 2021: más corta, con cita previa y sin público

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja en el diseño de una ofrenda floral más corta que, en un principio, contará con unos 20.000 oferentes. La vicealcaldesa ha precisado que se propone un recorrido alternativo al tradicional del centro de la ciudad; habrá una única entrada, por la que solo accederán las personas que tengan cita. Además, se prevé vallar el recorrido de tal manera que se evite la presencia de público. Comenzará a las 7.00 de la mañana y finalizará con el último grupo anotado, según el horario asignado. El sorteo del orden de salida de los grupos está previsto para el viernes 17 de este mes de septiembre.

El recorrido para los 600 grupos inscritos será: Parque Macanaz (punto de salida), Puente de Santiago, Echegaray y Caballero, Don Jaime I y Ximénez de Embún y plaza del Pilar. Los oferentes individuales dispondrán de un acceso propio, desde La Lonja en la esquina con Don Jaime I; seguirán por el paseo de Echegaray y Caballero y San Vicente de Paúl.

¿Y la Ofrenda virtual?

La iniciativa del año pasado gustó, y mucho. Fue un éxito de participación y se va a repetir este año a través de la página web empleada en 2020 para canalizar el fervor de los zaragozanos por la Virgen. La dirección es ofrendavirtualvirgendelpilar.com

Jotas en Zaragoza

El escenario de grandes conciertos gratuitos en la plaza del Pilar desaparece, aunque se mantiene uno con público sentado para las jotas y el folclore. También se celebrará la final del Certamen Oficial de Jota Aragonesa en Zaragoza en el Auditorio de Zaragoza; será el 10 de octubre.

Actividades para jóvenes en Zaragoza

Z-Gamer, propuesta de ocio alternativo del Ayuntamiento para los jóvenes en el Pilar, podría reconvertirse para cumplir con las normas sanitarias; además, se estudian actividades para los adolescentes en el Túnel de Oliver.

Actividades infantiles en Zaragoza

Aunque el área de Cultura ultima alguna iniciativa puntual con los gigantes y cabezudos, no habrá carreras ni pasacalles con ellos. Sí se mantendrían las marionetas del Parque Grande José Antonio Laboradeta y una adaptación a la actual situación sanitaria de Río y Juego, en Ranillas. El Teatro Arbolé confía en volver a la plaza de Los Sitios durante esos días; se han programado 50 funciones de 12 espectáculos diferentes, todos protagonizados por Pelegrín y los títeres de cachiporra.

Magia, humor y teatro

El Ayuntamiento quiere mantener el esquema de plazas temáticas del Casco Histórico con magia, humor y teatro de calle, mientras que la música se reubica en el Parque del Agua. Además de ubicaciones tradicionales como la plaza del Justicia, la de San Bruno o San Agustín, también se llevaría la programación a la nueva cúpula geodésica de La Granja.

Hablando de teatro, en el Principal estará desde finales de septiembre y hasta mediados de octubre el musical ‘Romeo y Julieta’, de César Belda. En las Esquinas actuarán Antonia San Juan y Nuria Roca con ‘La gran depresión’, que dirige Félix Sabroso. En el Teatro del Mercado regresa ‘Comisaría en Fiestas’, de Teatro Indigesto. En el Palacio de Congresos de la Expo se propone del 8 al 11 ‘Asesinos todos’, con Carlos Sobera de protagonista, y dos días después llegará allí Loles León con ‘Una noche con ella’.

También se contaría un año más con la programación de revista en la sala Mozart, seguida normalmente por el público más veterano.

¿Y la feria de artesanía?

La Feria de Artesanía volvería a la plaza de los Sitios con 55 casetas, que abrirían desde el 8 de octubre a las 16.00 y hasta las 0.00 del domingo 17.

Fuegos artificiales

Todos los espectáculos al aire libre tiene un punto a favor, así que en principio no habría problema para poder disfrutar de ellos este año.

¿Habrá grandes conciertos del 7 al 17 de octubre en Zaragoza?

El Ayuntamiento de Zaragoza no ha programado conciertos masivos, ha recordado la vicealcaldesa. "La situación es mucho mejor que en 2020 y, aunque podemos hacer actividades culturales, obviamente seguimos en pandemia y no se podía hacer unas fiestas como en 2019", ha enfatizado.

Los conciertos patrocinados se celebrarían este año en la explanada junto a la noria siria del Parque del Agua. En principio, el Ayuntamiento ha previsto un gran escenario versátil para adaptarse a las exigencias sanitarias, que podría albergar hasta 20.000 asistentes.

Por otro lado, es cierto que diversas promotoras privadas llevan meses trabajando en programar conciertos en el pabellón Príncipe Felipe en estas fechas de octubre; son artistas punteros dentro del panorama nacional e internacional. Éstos son los conciertos programados para las fechas coincidentes con las 'no fiestas' del Pilar.