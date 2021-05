"Bum" de reservas en los hoteles tras el estado de alarma, algunos hasta el 100%

Los españoles tenemos ganas de viajar tras el fin del estado de alarma y así ha quedado reflejado este fin de semana ante el incremento de la demanda en los hoteles de Zaragoza, que han recibido sobre todo turismo familiar y de pareja de fuera de Aragón. Según datos de la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza (Horeca), la provincia cuenta con 281 hoteles (88 de ellos en la capital) con un total de 17.685 camas. Pero no todos están operativos: el 30% de la oferta aún permanece cerrada tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

"Hasta ese momento, el 50% de las camas disponibles estaban cerradas. Una vez que cae el estado de alarma, ha habido un avance en la oferta del 20% porque se ha producido la apertura de algunos de los hoteles y alojamientos turísticos", explica el secretario general de Horeca, Jesús Boillos, que califica de "compleja" y "delicada" la situación que atraviesa este sector. "Las previsiones de ocupación que tenemos ahora son de un 25%", detalla.

El director del Hotel Zentral Ave, Alberto Ascaso, indica que a los hoteles les da "oxígeno" que no se limite la movilidad. En su caso, este sábado tenían ocupadas 92 de las 162 habitaciones con las que cuenta (junto a la Estación Zaragoza-Delicias), cuando no superaban las 20 un día similar con los cierres perimetrales en la Comunidad. "Hemos pasado de un 20% al 60% de ocupación. Abrir Aragón ha sido un bum de ocupación; he hablado con muchos otros directores de hoteles y coinciden en un incremento brutal de la demanda este fin de semana. La gente se ha lanzado a viajar y ojalá sea de forma continua", dice este directivo, que también resalta que haría falta "un incremento de los aforos en restaurantes y eventos familiares (comuniones y bodas)".

También en el Hotel Catalonia El Pilar -con 65 habitaciones y ubicado en el entorno de la plaza del Pilar- ha habido un aumento importante -del 40%- de la demanda este fin de semana, tal y como informa su director, Ignacio Guinea. "Ha venido gente de todos los sitios; algunos están haciendo cirtuitos por distintas ciudades. Llevamos abiertos desde el 10 de mayo de 2020 y entre semana siempre hemos tenido clientes de empresas", explica el directivo.

Por su parte, Raquel Melero, recepcionista del Hotel Inca Boutique, destaca que si hubieran contado con más habitaciones -disponen de 32- las podrían haber vendido todas entre el viernes y el domingo pasado. "La ocupación fue del 100% (frente al 10% hasta el 9 de mayo) con clientes de Madrid, Valencia, Cataluña, el País Vasco y también de Francia, lo que nos ha sorprendido. Para este sábado ya no tengo casi habitaciones libres; mi opinión es que hasta el verano vamos a estar a tope los fines de semana y más tranquilos de lunes a jueves", informa.

El secretario general de Horeca subraya, al igual que los directores de estos hoteles, que las reservas se producen con menos de 24 horas de antelación, "en tiempo real", lo que plantea problemas a efectos de planificación de plantilla, de compras, etc. "Sobre todo vemos que hay una cierta incertidumbre. El público tiene que interiorizar que es posible viajar fuera de sus respectivas comunidades y que las condiciones actuales van a tener una estabilidad en el tiempo", dice.

Por una prórroga de los ERTES

Por otro lado, Boillos considera "imprescindible" y "vital" para este sector que haya una prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) hasta final de año. "Para nosotros es fundamental que se siga apostando por las empresas que no pueden trabajar en estos momentos o que tienen muy limitada su actividad. Una de cada dos personas que se encuentran en Erte es del sector turismo. Hay que proteger a las empresas y trabajadores durante este periodo de tránsito e ir recuperando cada uno de los subsectores económicos (congresos, viajes colectivos, eventos deportivos...)", indica.

Según datos de la Asociación, si antes de la crisis sanitaria era 40.000 los trabajadores (tanto por cuenta ajena como autónomos) que prestaban servicios en este sector en Aragón, ahora son 32.000; lo que representa una reducción del 20%.

Asimismo, Jesús Boillos advierte de que la recuperación del sector hotelero va a tardar. "Los últimos informes económicos de los que disponemos a nivel nacional apuntan a que este 2021 el turismo va a decrecer en su actividad un 50% con respecto al volumen de 2019. Es un tanto por ciento sumamente importante del que depende entre un 3%-5% del PIB nacional. Es una actividad económica que tiene una trascendencia vital: por cada euro que un turista invierte en un hotel gasta otros dos en el resto del sector servicios de la ciudad en la que pernocta", ahonda.

El responsable de Horeca hace hincapié también en la necesidad de recuperar el turismo internacional, que en la Comunidad representa el 30% de la demanda. En este punto, se pregunta cuándo se van a dar las condiciones para facilitar la movilidad a través de los certificados de vacunación. "El turista necesita seguridad; si somos capaces de aportar garantías será más fácil que la demanda se recupere", concluye.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.