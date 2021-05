Aragón activa el plan de rescate para la hostelería y el turismo, que repartirá 50 millones de euros

Los dueños de negocios de hostelería y turismo de Aragón que quieran adherirse al plan de rescate del Gobierno de Aragón, dotado con 50 millones de euros, deberán solicitar su adhesión, de forma telemática, entre las 8.00 del 25 de mayo y las 14.00 del 22 de junio. Así figura en la orden que ICD/499/2021 que publicada este lunes en el Boletín Oficial de Aragón.

Tanto la presentación de la solicitud como la subsanación de errores se realizarán solo por medios electrónicos. La finalidad de las ayudas es compensar a determinados sectores económicos fuertemente afectados por las consecuencias de la covid-19. Podrán acceder a ella personas físicas, jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que desarrollen actividades económicas, que tengan domicilio fiscal en Aragón y con los códigos, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629,5630, 7911, 7990, 9604, 9329, 9321, que corresponden a hoteles, alojamientos turísticos, restaurantes, puestos de comidas y bebidas, agencias de viajes, guías turísticos, balnearios, entre otros.

El volumen declarado de operaciones anuales declarado, según el modelo 390, en el IVA de 2020 se deberá haber reducido, al menos, un 20%. Si el solicitante inició su actividad con posterioridad al 1 de enero de 2019, el volumen se calculará dividiendo el importe declarado entre el número de días del año en el que tuvo actividad multiplicándolo por 365 días. No podrán obtener subvenciones las sociedades públicas o entidades de derecho público, las que hayan solicitado la declaración de concurso voluntarios, hayan sido declaradas insolventes o estar en concurso y las sancionadas por la autoridad laboral.

La concesión se realizará por "concurrencia competitiva simplificada" de manera que la subvención se concederá a todos los que cumplan los requisitos y se aplicarán los criterios de evaluación autonómica previstos en la orden. Los beneficiarios obtendrán una ayuda mayor si cuentan con la acreditación de "Establecimiento seguro".

Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Turismo presentándose electrónicamente a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón conforme al modelo específico disponible en la dirección electrónica https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/subvenciones-determinados-sectores-economicos-afectados-consecuencias-pandemia o incluyendo en el buscador de trámites el procedimiento número 5291. Deberán estar firmadas electrónicamente.

En las solicitudes, se tendrán que aportar declaraciones responsables de cumplimiento de los requisitos, de las ayudas de mínimis para comprobar que no supera el máximo de los 200.000 euros, de cumplimiento de la legislación medioambiental, de transparencia, en materia laborar, de igualdad entre hombres y mujeres, de derechos de las personas LGTBI, de memoria democrática , de derechos y garantías de los discapacitados y de empleo inclusivo. La persona que firme la solicitud será responsable de la veracidad de los datos.

Si no reúne los requisitos establecidos, se requerirá al interesado que subsane en 10 días el error y, si no lo hace en diez días, se entenderá que desiste. Efectuada la comprobación, se emitirá la propuesta de resolución en un mes, indicando la cuantía. El plazo para resolver y notificar la resolución será, como máximo, de tres meses desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El beneficiario se compromete a mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022, aunque no deberá ni crear ni mantener el empleo. Las ayudas son compatibles con las de otras entidades, siempre que no se superen los 200.000 euros. Respecto a las cuantías, del 20% al 40% se aplicará un 0,05%; del 40 al 60%, un 0,06, del 60 al 80%, un 0,07 y más del 80%, un 0,08. El mínimo será de 3.000 euros. Si un ayuntamiento no se adhiere, los negocios de ese municipio recibirán el 80% de la ayuda.