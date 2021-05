Los aragoneses vuelven a Salou: "Vivimos muy a gusto en Zaragoza, pero teníamos ansia de ver el mar"

El fin del estado de alarma ha supuesto el pistoletazo de salida para la vuelta de los aragoneses a sus segundas residencias en la playa. Había ganas de salir de la comunidad. "El domingo a las 11.15 de la mañana ya estábamos aquí", recuerda José María Monteagudo, profesor jubilado que vive en Zaragoza, aunque nacido en Ciudad Real. Sentado este sábado en la terraza del apartamento familiar en Salou, mira desde la segunda línea de apartamentos la playa de los Capellanes. Su mujer, Teresa Franco, originaria de Andorra, también maestra retirada, asegura que "vivimos muy a gusto en Zaragoza, pero teníamos ansia de ver el mar".

El confinamiento por la pandemia de covid-19 y las restricciones de movilidad para evitar contagios han impedido los desplazamientos fuera de la comunidad desde octubre y hasta el pasado domingo, día 9. Este fin de semana ha sido el primero completo para poder disfrutar fuera de las fronteras aragonesas y muchos no se lo han pensado. José María y Teresa llevan 35 años "escapándose" al municipio tarraconense, al apartamento que compraron los padres de ella, turolenses a los que les gustaba el mar, y que en esa época les costó unos 2,5 millones de pesetas (15.000 euros), recuerdan.

Viajeros, solos y con el Imserso, siempre vuelven a Salou porque aquí disfrutan de "las vacaciones de playa, de familia", confiesan. Antes del coronavirus, tíos, hijos y sobrinos se juntaban unos días al año, en julio, y luego se iban turnando el apartamento. Una tía de Teresa es propietaria de otro en el mismo edificio. En el municipio se calcula que tienen su segunda residencia unos 4.000 aragoneses.

Algunas tiendas y bares cerrados

Han encontrado un Salou a medio gas por las restricciones, todavía con algunas tiendas y bares cerrados, pero también "hemos visto mucho movimiento de muchos locales que se están preparando para abrir, se han pintado los bancos y están peatonalizando la calle Carles Buigas, muy comercial, lo que es un acierto muy grande", afirma Teresa.

No se cansan de la zona porque explican que hay un Salou poco conocido, como el que se puede ver desde el Camino de Ronda que recorre la costa entre calas y formaciones rocosas como la peña Tallada. Ese es el que enseñan a sus amigos cuando van a visitarles, no solo el de sol, playa y fiesta. El Ayuntamiento busca recuperar el turismo de naturaleza para ampliar la oferta y huir de la etiqueta de "turismo de borrachera" que ha rodeado a la localidad en los últimos años. El alcalde, Pere Granados, ha asegurado que este año no se consentirán "actitudes incívicas".

Otros "veteranos" pisan la arena por primera vez este año. Solo los más valientes se atreven a mojarse más allá del tobillo porque la temperatura del agua no tiene nada que ver con la de los meses de verano. "La última vez que vinimos fue en octubre", recuerda Luis Jiménez, mientras recoge las hamacas en la playa Larga, junto a su mujer, para ir a comer. Sus ganas por volver se debían no solo a las de ver el mar, sino a la preocupación porque en Navidad entraron a robar en su apartamento, pero no se enteraron hasta meses después. "Se llevaron la televisión y algunas otras cosas", apunta. Llevan más de 40 años veraneando en Salou. Ahora, todo estaba en orden cuando han vuelto.

Lo que han echado en falta al volver a Salou es que hubiera más tiendas y bares abiertos. Este fin de semana ven más restaurantes, pero el pasado jueves cuando llegaron de Zaragoza "estaba todo cerrado". Sí que hay oferta suficiente de supermercados y tiendas de alimentación. Destacan que los paseos están todos muy limpios y no tienen claro si la peatonalización de la citada calle quedará bien.

Luis Jiménez, zaragozano en Salou. Francisco Jiménez

El lado bueno es que todavía no ha venido el grueso de los turistas y "ahora es una gozada". La tranquilidad domina en la playa y el paseo marítimo. Ellos suelen venir en temporada baja porque "en julio y agosto está muy masificado". Se quejan de que otros años en su zona sufren los ruidos de los jóvenes que salen por las noches. "Y de algunos no tan jóvenes", matizan.

En la playa hay más personas mayores que niños, pero ya se ven los primeros castillos de arena. "Estamos haciendo un pozo y una mesa en el medio", explican Emma, de 6 años, y su hermana Laia, de 7, que llegaron el viernes con su familia desde Huesca. "Ayer se levantaron nerviosas, me decían que no se lo creían, que las pellizcara", explica su madre, Chus Martín. "La última vez vinimos fue en septiembre, y ahora la pequeña decía que ya no se acordaba de cómo era esto", confiesa. "Teníamos muchas ganas de venir", asegura. Hace unos nueve años que tienen segunda vivienda en la localidad.

Chus Martín con sus hijas Emma y Laia, su hermano Sergio y su pareja Luisa Mª Callén, oscenses con segunda vivienda en Salou. Francisco Jiménez

En la playa se podían mantener las distancias de seguridad sin problemas, lo que permitía estar sin mascarilla sentados en la arena. "Yo me imaginaba que iba a estar todo petado, con todo el mundo que tiene segunda vivienda", cuenta su hermano Sergio. Temían que hubiera atasco para volver este domingo por la tarde, porque ya había habido retenciones el día que vinieron por la tarde, al cruzar Lérida para coger la autopista. "Los aragoneses nos íbamos saludando desde el coche", asegura Chus.

Entre los visitantes de este fin de semana hay también un pareja de vascos con segunda vivienda en Jaca, a la que no se han podido trasladar por estar confinada la ciudad oscense. "El 12 de octubre fue la última vez que estuvimos", recuerda Iñaki Pérez, junto a su mujer Beatriz Moyua y su hijo Urko. Saben que han abierto la piscina de su urbanización y tienen ganas de darse un chapuzón. Han terminado en Salou porque necesitaban salir y "desconectar".

En el paseo marítimo, las terrazas junto al mar que han abierto están llenas de reencuentros. Junto a los aragoneses, los navarros han sido los primeros en volver a la costa. El sector turístico está deseando recibir a los aragoneses. La localidad ofrece atractivos gastronómicos como las jornadas del Arroz a las que se han sumado 18 restaurantes con platos especiales. "Queremos que vengan los maños", dice Eduardo Abenójar, presidente de los hosteleros reunidos en la asociación Arons, sentado en una de las terrazas del paseo.

Considera a los aragoneses "hermanos" y espera que vayan regresando poco a poco. La desescalada de la hostelería se ha empezado producir después de sufrir meses de duras restricciones. "El 40% no ha aguantando", calcula sobre las consecuencias económicas de la pandemia y la prohibición aún en vigor para el ocio nocturno, que sigue cerrado en todo el país. Defiende que "si cierras antes un restaurante abocas a la gente a que haga botellón". Los locales tienen que cerrar a las 23.00, pero la gente "sale sí o sí y si no le dejas entrar en una discoteca monta la fiesta en la calle", alerta. Quieren preparar pruebas con test rápidos como en otras zonas. "Cataluña ha puesto unas restricciones severas, desproporcionadas e ineficaces desde el comienzo", critica. La apertura de Portaventura este sábado ha sido otro impulso para recuperar la actividad.

José María y Teresa vuelven este domingo a Zaragoza. "Nos quedaríamos más", afirman, pensando, con pena, en el momento de volver a meter las maletas al coche. "En cuanto podamos, nos escapamos", aseguran.