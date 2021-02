Pasa por un calvario para llegar a San Cayetano y ganas en 'Procesión'

Quien consigue llegar a la iglesia de San Cayetano, gana en 'Procesión'. Ese el nombre del nuevo juego de mesa que se está gestando en Zaragoza, con la Semana Santa de la ciudad como base. Sobre un tablero enrollable marcan el paso unos pequeños cofrades -con capirote o tercerol-, a modo de fichas. Todo ello, llega dentro de un tubo. Esa es la carta de presentación de esta lúdica propuesta ideada por Ámbito Cofrade. "Se trata de un formato original", defiende Daniel Latorre, uno de los precursores del juego.

Sobre el tablero se dibujan varios monumentos del centro de la capital aragonesa, como las iglesias de San Pablo, Santa Engracia, la Seo, la basílica del Pilar, las Murallas Romanas o el Mercado Central.El recorrido puede empezar en una de las tres salidas y, a través de una serie de rotondas comunicadas, se llega al objetivo: la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, también llamada San Cayetano. "Ese recorrido está salpicado de casillas especiales que influirán en él mediante acciones especiales o por las tarjetas 'suerte', que te pueden ayudar o penalizar", explican en la descripción del juego. En esas tarjetas se esconden, por ejemplo, inconvenientes usuales de cada Semana Santa, que pueden convertir el juego en un calvario, como cortes de calles, obstáculos en la calzada o sorpresas meteorológicas que obligan a buscar refugio en los templos que se localizan en el tablero.

La pequeños cofrades que son las fichas del juego 'Procesión'. Ámbito Cofrade

Las casillas están ambientadas en Zaragoza con el nombre de algunas calles, como la de Don Jaime I, el Coso o la de Manifestación. También se pueden encontrar algunos de los negocios clave de la Semana Santade la ciudad. "Hablamos con los dueños y aparecen Zarasanta y San Cayetano 3, -comercios dedicados a artículos de procesiones- y también el bar La Pasión -punto de encuentro de cofrades y hermanos-", señala Latorre.

"En el mundo cofrade está gustando"

En unos días llegan los primeros prototipos, pero ya lo han presentado en la página web de Ámbito Cofrade y en sus redes sociales. "En el mundo cofrade está gustando, se está moviendo", agradece Latorre, que también reconoce que han recibido la enhorabuena de expertos en juegos y de la plataforma Verkami, donde se está haciendo el micromecenazgo para convertirlo en realidad. Hasta el momento, en Ámbito Cofrade se muestran "satisfechos" con la repercusión que está teniendo la propuesta. "En 10 días hemos conseguido la casi mitad del objetivo, queda un empujón", celebra Latorre, que agradece que muchos cofrades de la ciudad lo estén compartiendo en sus redes sociales. El 9 de marzo, en concreto a las 10.20, está fechado el fin del 'crowdfunding'. Ya han recaudado 791 euros de su objetivo, 1.650, es decir, el 47%.

Existen tres formas para colaborar. La modalidad 'cofradía', que son 17 euros, consiste en el juego, que se puede conseguir en el punto de recogida que se elija. Otra opción es 'pregón' y cuesta un euro más: incluye el juego y un par de figuras XXL de los cofrades -las fichas-, pero en color dorado. Por último, 'procesión' es todo lo anterior más un puzle con los monumentos que aparecen en el tablero. "Es un juego económico. Es lo más barato posible", asegura Latorre. En la descripción del 'crowdfunding' detallan el destino de las aportaciones. El 80% es para la producción del juego, las comisiones de Verkami -la plataforma- son un 5%, 2% las comisiones bancarias y los gastos imprevistos suman un 13%.

Simulación del puzle que puede incluir el juego 'Procesión'. Ámbito Cofrade

"Es llevar la Semana Santa de Zaragoza a casa"

'Procesión' tiene sus raíces en un juego para móviles que se ideó hace un par de años, tal y como recuerda Latorre. No obstante, después de la pasada Semana Santa, la de 2020, tomó más fuerza: "La idea estaba pero no nos habíamos sentado". Sus creadores sostienen que la pandemia de coronavirus y su consiguiente confinamiento han dado el empujón: "El objetivo es llevar la Semana Santa de Zaragoza a casa". Daniel insiste en que no es necesario ser un "experto" para jugar, es decir, no solo está destinado a cofrades, sino que puede estar en la casa de cualquier ciudadano ya que no es un juego de "preguntas y respuestas". Junto a Dani Latorre, ha intervenido el resto del equipo de Ámbito Cofrade: Fernando Forniés, María Nogueras, Javier Molina y Allende Lores.

Desde Ámbito Cofrade, el foro que proyecta y promociona de la Semana Santa zaragozana, apuntan que está previsto que se entreguen desde unos días antes de la Semana Santa -del 24 de marzo al 4 de abril de 2021-, aunque la vida de ‘Procesión’ va más allá, ya que no descartan ampliarlo más adelante a través de extras, como con más cartas.