Tiendas de juegos de mesa en Zaragoza: "La gente compra mucho porque piensa que la van a confinar de nuevo"

La restricción de movimientos y los cierres de determinados negocios que vive de nuevo Aragón -y toda España- para frenar el avance del coronaviruspropicia que pasemos más tiempo en casa y una de las opciones para entretenerse es la de jugar con la familia, los amigos o incluso uno solo. Es ahí donde las tiendas especializadas en juegos de mesa, 'wargames', de rol y miniaturas -un sector pequeño enZaragoza- se han convertido en un refugio de ocio en tiempos de pandemia.

Adrián Gascón abrió en mayo Odisea Games -en la avenida de Cataluña-, un proyecto que tenía en mente y que el virus no frenó. Pasados casi seis meses de la inauguración, el balance que hace es "muy positivo". "Estoy muy contento porque el negocio funciona. No había ningún establecimiento de este tipo en la margen izquierda e igual eso ayuda bastante. Me doy con un canto en los dientes; otros sectores lo están pasando peor y del nuestro han cerrado varias tiendas", dice.

Lo más demandado por sus clientes (de entre 20 y 50 años) son los juegos de mesa y 'wargames' junto con la pintura de miniaturas y el modelismo. Y lo que viene observando es un repunte diario de ventas una vez que la Comunidad pasó al nivel de alerta 3. "La gente compra muchos juegos de mesa porque piensa que la van a confinar. Sobre todo juegos para dos y cuatro personas. Padres que quieren que sus hijos dejen los videojuegos y lo pasen bien con ellos o gente joven que un sábado no sabe a dónde ir y se reúnen para hacer sesiones de juegos de mesa. También hay personas que viven en pueblos y que adquieren botes grandes de pintura para miniaturas que le duren un mes por si no pueden volver a la ciudad", explica.

Adrián Gascón, dueño de Odisea Games, jugando con su hijo con miniaturas de un 'wargame'. A. G.

Por su parte, Alex Yus, propietario de Doctor Ocio -especializada en juegos de mesa y de cartas coleccionables- también ha ganado desde marzo muchos clientes nuevos, sobre todo parejas solas o con hijos. "Tenemos 800 referencias y la gente aprovecha estos días para jugar. Se vende más cuando dicen que van a confinar", afirma.

No obstante, ese 10% de incremento en las ventas de juegos de mesa no se va a traducir en una mayor facturación sino que compensa las pérdidas de tener que cerrar la mitad de la tienda por la covid. Su local, de 300 metros cuadrados, cuenta con una amplia zona de mesas para jugar. "Enseño a la gente a jugar y les asesoro. En este momento, la parte social está cerrada y ese aumento de ventas, que no es una barbaridad, puede compensar la falta de eventos. Nos mantenemos. Es un momento de incertidumbre y cruzo los desdos por si puedo duplicar las ventas estas Navidades si abro sin restricciones", sostiene Alex.

Competencia de las tiendas 'online'

El dueño de Doctor Ocio -con dos empleados- alude a las tiendas 'online' como las beneficiadas del creciente interés de la población por este tipo de ocio. En su caso, no vende a través de este canal aunque trabaja en una página web (doctorocio.es) de cara a diciembre para reservas y recogida en tienda. "Los clientes podrán ver el catálogo aunque después vengan a comprar al establecimiento", señala.

Alex Yus, dueño de Doctor Ocio, en su tienda de juegos de mesa y de cartas coleccionables en la calle de Colón de Zaragoza. A. Y.

También Javi Tena, de Quinto Elemento en Valdespartera, hace hincapié en la competencia 'online' frente a las tiendas de barrio. "Nosotros no hemos visto tanto esa subida de ventas. Las que solo venden 'online' tiran los precios porque no tienen los mismos gastos; ni mantenimiento de local ni muchas otras cosas. Reducen el envío gratuito a mínimos e incrementan los descuentos entre un 15%-20%. Y nosotros tenemos un 'stock' limitado. Se han llevado el mayor grueso de las ventas", critica.

Y a estas hay que sumar a las grandes superficies comerciales, tal y como recuerda Alex Yus. "Venden los juegos de mesa más conocidos", añade.

Al mismo tiempo, Tena subraya que el último BOA donde se recogen las restricciones frente al coronavirus no deja "claro" qué deben hacer con los espacios de juegos. "Yo lo he cerrado por responsabilidad cívica. Es una zona amplia que queda excluida y tengo que seguir pagando el alquiler. Es un valor añadido y cerrarla repercute en la caída de ventas".

Javi Tena regenta desde hace casi cinco años Quinto Elemento, en Valdespartera. J. T.

En el caso de Quinto Elemento (abierta hace casi 5 años y especializada en juegos de mesa, 'wargame', de rol y miniaturas), las ventas han aumentado un 20% con respecto a 2019, lo que supone "una leve mejoría". "Lo que hemos vendido de más ahora compensa las pérdidas del confinamiento; una caída de más del 70%. Seguimos abiertos y funcionando; podía haber sido peor", admite Tena, que señala que lo que más le demandan sus clientes son juegos de mesa y las miniaturas. "Los fieles al rol han seguido comprando, pero ha crecido menos. Con la crisis sanitaria se juntan con más gente a través de chat de voz y páginas web", indica.

Los más solicitados

En cuanto a los juegos de mesa más demandados entre los aragoneses destacan Catán, Aventureros al tren, Virus, Dixit y Carcassonne para familias; Password, 7 Wonders Duel, Hive u Onitama para jugar en pareja; y Exit y el juego de cartas Marvel Champions entre los jugadores solitarios.

Y los precios varían entre los 15 y los 150 euros. "Con el más caro -el Gloomhaven- puedes estar jugando un día, con sesiones de tres o cuatro horas, todas las semanas durante una media de tres años. Es una alternativa de ocio asequible y te dura años", afirma el dueño de Quinto Elemento.