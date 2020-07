La morosidad en los recibos no domiciliados del IBI alcanzó el 38% en junio

El Ayuntamiento de Zaragoza computó en junio una morosidad del 38% en los recibos no domiciliados del IBI, cuando en 2019 fue del 12%, 26 puntos más.Es una cifra provisional, dado que el periodo de pago todavía no estaba cerrado, pero da pie a intuir que el volumen de impagos en este tributo puede ser alto. El dato se suma al desplome de más de un 50% que se ha producido en la recaudación de la plusvalía (13 millones de caída).

La información la dio este martes la concejal de Hacienda, María Navarro, en la comisión de su Área, en la contestación a dos interpelaciones del PSOE y ZEC sobre las ordenanzas fiscales y solo unos días después de que los zaragozanos hayan tenido que pagar el 50% del segundo recibo del IBI, que se aplazó al 15 de julio por la covid-19.

La concejal explicó que los recibos domiciliados del IBI se están recaudando bien, pero que no estaba ocurriendo lo mismo con los no domiliciados. Añadió que de los 40 millones de euros de IBI que estaban aplazados, 24 estaban domiciliados y 15 no. Los impagos podrían rondar los 6 millones de euros, por lo que Navarro se comprometió a hacer una campaña de domiciliaciones. La edil sostuvo que ya tiene un borrador de ordenanzas fiscales, que no quiso avanzar. Señaló que antes de hacer una propuesta es necesario conocer de qué recursos va a disponer por parte del Estado.

Críticas del PSOE

La edil del PSOE, Ros Cihuelo, reprochó al gobierno que no haya destinado el 20% del remanente de tesorería, unos 5,7 millones, a ampliar el gasto social, dado que esta opción expiró ayer por haber pasado un mes de la finalización del estado de alarma. "Este ayuntamiento acaba de perder la oportunidad de utilizar 5,7 millones, que se han ido hacia la nada", señaló.