La Sareb intenta desalojar el hotel okupa por la vía judicial y sus inquilinos exigen alternativas

La Sareb (conocida como el banco malo y que gestiona los activos procedentes de la reestructuración bancaria) ha iniciado el proceso judicial para desalojar a las personas sin techo que desde hace casi tres meses viven en el hotel San Valero, un alojamiento turístico que se abrió para la Expo 2008 y cerró en 2011 por la crisis. La sociedad (participada en un 55% por capital privado y en un 45% por público) es la propietaria del inmueble. Lo sacó a la venta por 2,2 millones de euros, aunque nunca encontró comprador.

Quien sí halló una utilidad para el edificio fue un riojano al que llaman el Llanero y que en abril decidió ocuparlo y llevar allí a las personas que en pleno confinamiento estaban viviendo en bancos de la calle o en cajeros. "El otro día nos llamaron del juzgado y nos asignaron abogado de oficio porque la Sareb ha denunciado", contaba este martes. Afirmó que no está preocupado y ha empezado a tener apoyo de colectivos sociales como Kike Mur, o de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros de La Magdalena y El Gancho.

"Se han puesto en contacto con nosotros y nos están ayudando. Nos han dado productos de limpieza, sábanas y cosas que necesitamos. Aceptamos donaciones de ropa y comida. Los vecinos se están portando muy bien", señala para añadir que a los vecinos no quieren causarles problemas. “Ni que nos los causen”, resalta.

Ahora tienen un infiernillo en el que pueden cocinar y comen en la zona del bar del hotel. No obstante, la mayoría sigue yendo a la parroquia del Carmen o a las religiosas de la calle Danzas. "Aunque ahora solo a comer porque desayunos ya no dan hasta septiembre porque se han cogido vacaciones", relata.

El Llanero se esfuerza en explicar que su presencia en el hotel y la de las 19 personas que hay ahora no es una ocupación al uso. "Esa palabra tiene una carga negativa que hace pensar en conflictos o violencia. Aquí ni se venden drogas ni nadie fuma ni bebe. Lo que pretendo es sacar a las personas de la calle y tengan un lugar digno donde vivir y estar seguras, protegidas y cuidadas. Nada más. Tienen que entenderlo. Ese es mi objetivo", dice.

La entrada del hotel se ha llenado con carteles alusivos al derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Guillermo Mestre

El Llanero es consciente de que la situación tiene fecha de caducidad una vez entran los tribunales por medio. Pero dice que tiene la solución en su mano: "Si me traen a este hotel a los servicios sociales y a todas estas personas que viven en la calle les dan una alternativa, se arregla. Porque yo no voy a dejar salir a nadie si no es en mejores condiciones que las que tiene aquí". Cree que si los concejales de asuntos sociales y urbanismo pusieran "un poco de empeño", esto se podría solucionar.

Francisco Rivas, jefe de Servicios Sociales Comunitarios, explicó ayer que no se puede "perpetuar" una situación de ocupación: "Aunque si quieren normalizarse o alquilar algo siempre les ayudamos como a cualquier otro vecino", dijo. Subrayó que atienden casos como el surgido en Zamoray. "Pero en una situación en la que ni se nos llama ni se nos espera actuamos en la medida de lo posible y siempre cuando hay menores, eso es una prioridad".