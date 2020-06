La mágica noche de San Juan no tendrá hogueras este año en Zaragoza

La próxima noche del día 23 será mágica, pero quizá algo menos que en años anteriores. Este verano no se podrá cumplir con la tradición de saltar las brasas de la hoguera de San Juan, costumbre muy asentada en varios barrios de Zaragoza como Casablanca, Tenerías, el Arrabal o, claro, San Juan de Mozarrifar.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican que este año no han recibido ni una sola solicitud para prender las fogatas ni en el área de Servicios Públicos ni en la de Participación Ciudadana. Además, aseguran que si se hubieran pedido licencias habría habido que denegarlas por motivo de la crisis sanitaria que impide grandes concentraciones de personas como suelen darse en estas fiestas. “Desde Participación se enviará un comunicado esta semana a las juntas de distrito y a las alcaldías de barrios informando de que este año no se tramitarán solicitudes para las hogueras”, informan desde el Ayuntamiento, donde justo antes de la pandemia se ultimaba un listado de espacios idóneos para este tipo de celebraciones. En los próximos meses se retomará ese inventario para que todos los años los solares en los que se prendan hogueras con motivo de San Juan o San Antón, en condiciones de seguridad, sean los mismos y los servicios de inspección y los Bomberos sepan a qué atenerse.

Quizá la hoguera de San Juan más multitudinaria de la ciudad sea la del parque Bruil, que solía poner el broche a las fiestas del barrio (la Semana Cultural de la Magdalena) y que este año tampoco se han celebrado. Eva Sastrón, de la asociación Calle y Libertad, asegura que solicitaron el permiso para celebrarla “antes de que se declarara el estado de alarma, pero a día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta”.

Debido a la negativa del año pasado por los informes desfavorables, los organizadores propusieron al Ayuntamiento cambiar su ubicación y trasladarla hasta la ribera de la margen derecha. Sastrón se muestra contrariada ante la falta de respuesta siquiera a esta propuesta e informa de que, como alternativa, están trabajando en la celebración de un encuentro con tintes festivos en las calles del barrio. “Con música, en pequeños grupos y sin aglomeraciones para adaptarnos a las nuevas circunstancias”, comenta, sabedora de que no habrá este año grandes reuniones en los prados del parque Bruil ni tampoco danzarán por las calles -a no ser que lo hagan manteniendo las precauciones- los populares ‘diaples’ con sus ingenios pirotécnicos.

La AVV Tío Jorge-Arrabal es la encargada de organizar la hoguera de San Juan que se celebra habitualmente en el parque del Tío Jorge y su presidente, Rafael Tejedor, explica que este 2020 “no dio tiempo a solicitar formalmente los permisos”. Lo que sí hicieron, tras la puesta en marcha del nuevo protocolo para celebrar hogueras instaurado en febrero por el Ayuntamiento, fue enviar un listado de propuestas de ubicación para las fogatas, en el que propusieron la Estación del Norte para las hogueras de San Antón y el parque del Tío Jorge para las de San Juan.

Durante el estado de alarma, y viendo como se iban desarrollando los acontecimientos, Tejedor envió un correo a la Unidad de Dominio Público del Ayuntamiento de Zaragoza. “Solicitamos que se anulase la tramitación de las fiestas del barrio, porque no las íbamos a hacer, y también pedimos alguna previsión sobre la celebración de la hoguera de San Juan, pero no hemos recibido respuesta”, lamenta. Va a ser un año ‘en blanco’ en lo que a festividades se refiere en el barrio del Arrabal porque tenían previsto trasladar las fiestas de mayo al mes de septiembre, aunque tras el acuerdo del Gobierno de Aragón y a Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), han cambiado de opinión. “Hemos decidido no tramitar el expediente”.

Otro botón de muestra puede ser el barrio de Miralbueno, en el que la hoguera la organiza la Comisión de Fiestas junto a la Asociación de Vecinos San Lamberto de Miralbueno. “Este año ni se han planteado. Dábamos por hecho que no se iban a celebrar”, comenta una integrante de la comisión. “No iba a ser viable, entre otras cosas, porque si fuéramos el único barrio que hace hogueras acudiría gente de los barrios de alrededor, y hay que evitar aglomeraciones. Da pena, pero tampoco es el momento. Es mejor no congregar multitudes”, concluye.