Un verano de "incertidumbre" para feriantes, pirotecnias y orquestas

Este verano en muchas localidades aragoneses no brillarán las luces de las ferias ni se escucharán las típicas canciones de verbena. La suspensión de las fiestas de los pueblos durante los próximos meses por la crisis del coronavirus dibuja un panorama de "incertidumbre" entre los sectores que se dedican a estas celebraciones. Consideran que prima la salud y están dispuestos a disponer de los medios que les marquen las autoridades sanitarias o adaptar sus espectáculos para velar por la seguridad de todos, como extremar la desinfección o garantizar el distanciamiento social. No obstante, también piden soluciones para evitar el declive de su medio de subsistencia.

"Hay feriantes de toda la vida que se van a retirar"

"Hay feriantes de toda la vida que se van a retirar", advierte Ángel Barata, presidente de la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Zaragoza. Este sector trabaja seis meses al año, los de primavera y verano, por lo que ahora se encuentra ante un amplio periodo sin actividad. "No vamos a poder trabajar en año y medio. Eso en principio", lamenta Barata, a pesar de tener más de una veintena de fechas programadas. En este tiempo habían realizado una serie de inversiones y han continuado abonando los impuestos de circulación, seguros -como el de responsabilidad civil-, boletines de la luz para las atracciones y reparaciones. "Son tasas que hemos pagado y no vamos a poder sacar los camiones a la calle", sostienen. "No nos ampara la cultura, ni el circo…", denuncia Joaquín Pastor, vocal de la asociación, a quien el decreto de estado de alarma le sorprendió montando las atracciones en el barrio de San José de Zaragoza.

En España hay 30.000 familias que se dedican a las ferias, según indican desde la asociación, y esta situación provoca que algunas de ellas estén "en la pobreza". "Existen feriantes que ya están viviendo gracias a Cruz Roja o Cáritas", resalta Barata. "Queremos trabajar, pero ahora ya necesitamos ayudas". Desde la entidad están en contacto con otras asociaciones del resto del país y aseveran que saldrán a la calle si no obtienen una respuesta oficial.

"Entendemos que lo primero es la salud y agradecemos que en Aragón ya se haya tomado una decisión concreta"

"Consignas claras" es lo que demandan desde las empresas pirotécnicas. "Entendemos que lo primero es la salud y agradecemos que en Aragón ya se haya tomado una decisión concreta", considera Miguel Pérez, director de Pirotecnia Zaragozana. No obstante, muestra su "incertidumbre" ya que trabaja en otros puntos del país donde no existen directrices todavía. "¿Qué pasará cuando llegue esa 'nueva normalidad'?", se preguntan, ya que los espectáculos pirotécnicos suponen dos terceras partes de su facturación anual.

Traslado de material de Pirotecnia Zaragozana a otros almacenes. Pirotecnia Zaragozana

El trabajo en esta empresa aragonesa no ha cesado, aunque tuvieron que iniciar un ERTE por causas productivas. En el mes de marzo ya disponían de los fuegos para disparar este verano y ahora tienen los almacenes llenos, tanto que están distribuyendo material a otras instalaciones. Las Fallas de Valencia o el Día Nacional de Francia eran algunos festividades que estaban en sus agendas y se han cancelado. En cualquier caso, Pérez considera que existen alternativas para este tipo de actos: "Se pueden celebrar con distanciamiento y con mascarillas. Además, los espectáculos pirotécnicos son aéreos, por lo que se pueden ver desde lejos". Prender los fuegos en diferentes puntos es uno de los planteamientos que sugieren.

Miguel Pérez avisa de que las fiestas patronales son un atractivo del turismo y que otros sectores vinculados se verán afectados. "Si el Gobierno de España decide que no se pueden celebrar los festejos, tendrá que articular que las empresas afectadas extiendan sus ERTE más allá de la fecha inicial", propone Pérez, que aclara que las factorías están asumiendo importantes costes y no pueden cerrar.

Los ERTE no han sido la solución en la mayoría de las orquestas, ya que sus integrantes solo se dan de alta en la seguridad social durante los meses de trabajo. "Ya preveíamos la decisión de la suspensión de las fiestas del verano", manifiesta Raúl Sierra, de Oasis Show Musical. A pesar de la noticia se muestran "esperanzados" y anhelan que la evolución de la pandemia sea favorable y puedan actuar en agosto. Esta agrupación había realizado una inversión y para este año planificaban 28 actuaciones, ahora confían cantar en unas 10 o 15 localidades.

La Orquesta Oasis Musical, en una actuación en un pabellón durante los últimos carnavales. O. M.

Si al final no se puede celebrar ninguno de los bolos piensan en un plan B: ayudas. "Los músicos llevan dos meses y medio sin ingresos, porque tampoco se pueden acoger a la prestación extraordinaria para artistas – dice Sierra-. La hemos solicitado y no conocemos de ningún caso en toda España que se le haya concedido, ya que los requisitos que se exponen son muy estrictos, como estar de alta cuando se decretó el estado de alarma siendo que no había fiestas". A estos colectivos se suman las empresas de animación infantil o las ganaderías, presentes en los festejos taurinos.

Nada de carpas

"Desastre total". Con esas palabras califica Jesús Sada, gerente de Aracarpas, el verano que se avecina. Esta empresa gestiona el suministro e instalación de gran parte de las carpas de Aragón, unas 180 en total, además de los festivales. Los servicios de carácter industrial, como carpas para almacenar cereal, ha garantizado la supervivencia de la empresa y le ha salvado de un "peligro inminente". A pesar de esta coyuntura, son conscientes de que las empresas o pueblos que les contratan no afrontan su mejor momento económico y les puede repercutir.

