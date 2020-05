Tres paseos para conocer mejor Zaragoza

Precisamente en la avenida de César Augusto comienza el breve paseo, donde se ubican los restos de las Murallas Romanas. Allí se descubre el mejor testimonio de lo que fue la muralla de Caesaraugusta. El actual paseo de Echegaray y Caballero o el Coso son algunos de los lugares por los que discurría, no obstante, el mejor ejemplo que se conserva es junto al Mercado Central. En esa época a la urbe se podía acceder por cuatro puertas: una junto al actual Puente de Piedra, otra al lado de la plaza de la Magdalena, la tercera en las proximidades del Teatro Principal y la última en el entorno de la calle de Manifestación. A pocos metros de ahí se puede ver la estatua del emperador César Augusto, en su versión de Prima Porta.

2

Foro romano

Con un rápido paseo por la plaza del Pilar se llega hasta la plaza de la Seo. Desde la calle no se puede ver, pero sí intuir; bajo el colorido suelo se esconde el Foro de Caesaragusta. En este enclave se ubicaba el núcleo religioso, económico, civil y político de la ciudad. No faltaban los principales edificios de la urbe, como el templo. Los restos más numerosos, hallados entre 1988 y 1991, se emplazan a metros de profundidad, no obstante, a través de los cristales del actual edificio se puede adivinar la silueta de una pequeña parte del legado.