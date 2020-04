Martín "Después del confinamiento habrá un cambio de hábitos tremendo"

¿Cómo están los ánimos entre los hosteleros tras el cierre de los establecimientos por la epidemia de coronavirus?

La noticia nos pilló un poco en fuera de juego. Estábamos viendo lo que pasaba en China y empezaba a pasar en Italia y pensábamos que nosotros éramos ajenos, pero no lo fuimos. Como ciudadanos, coincidimos con el sentir general, estamos desolados por esta situación tan dramática y apenados por las familias que están perdiendo a sus seres queridos. Como sector, nos sentimos abandonados y desconcertados. En todo caso, nos hemos mostrado flexibles a los cambios de escenarios económicos y eso nos brinda una pequeña esperanza.

¿Abandonados por las instituciones?

Un poco. No hay ni que decir que somos uno de los sectores más importantes de la economía, representamos el 11% del PIB regional, con 16.000 empresas y 40.000 trabajadores. Por eso pensábamos que íbamos a tener una comunicación más fluida con las partes implicadas, pero no está siendo así. Tenemos un buen contacto con la directora de Turismo, Elena Allué, y con el Ayuntamiento, que nos recibió unos días atrás, pero aparte de eso no ha habido ningún contacto. Nos estamos jugando el presente y el futuro de la hostelería y del turismo y se percibe una cierta frialdad de buena parte de los líderes.

¿Qué peticiones le trasladaron a la vicealcaldesa y concejal de Turismo, Sara Fernández?

Pedimos la suspensión de los impuestos como el IBI y el IAE y de todas las tasas municipales durante el periodo de alarma. También hablamos de establecer unas bonificaciones o reducción gradual en los próximos seis meses o hasta fin de año, según cuándo se reactive la situación. Sobre todo, unas compensaciones a los gastos fijos que siguen corriendo y son los que lastran las empresas, porque estamos subsistiendo con cero ingresos. A partir del 26 de abril, el 55% de los negocios va a necesitar financiación para poder seguir. También campañas poniendo en valor la hostelería zaragozana mientras el confinamiento y campañas de dinamización y fomento del turismo para el día de después.

¿Notan disposición a colaborar por parte del Ayuntamiento?

Sí, Sara nos transmitió una buena disposición, van a estudiar todas las propuestas que les hemos hecho. Pero, claro, nos topamos con los problemas de siempre: el reajuste de los presupuestos y las leyes generales. Con lo cual, no sabemos hasta qué punto va a llegar a buen puerto. Todo son buenas promesas pero lo que exigimos nosotros son medidas concretas que permitan llegar al fondo del problema, la liquidez de las empresas. Hay que dejarse ya de buenas composturas y empezar a coger el toro por los cuernos.

¿Cómo reciben las nuevas medidas fisclaes anunciadas por el gobierno PP-Cs como la exención de la tasa de veladores?

Estamos un poco sorprendidos porque se nos han quedado cortas. Las tasas que han anulado, tanto la de veladores como la de agua y basuras o carga y descarga, son las que si estás cerrado no tienes por qué pagar. Esperábamos medidas fiscales más extensivas a medio o largo plazo, sobre todo del IBI y el IAE. Esperaremos a que saquen la segunda batería.

¿Cómo cree que reaccionarán los consumidores tras el encierro?

Creo que va a haber un antes y un después, un cambio de hábitos tremendo y mucho temor por todo lo que ha pasado. Además, hay que tener en cuenta que la hostelería es un sector de ocio y la gente sale cuando tiene sobrante para salir, si las economías están justas, no. Ojalá abramos las persianas y todo el mundo esté tan contento de volver a salir, volver a desayunar, al ‘tapeo’... Pero lo iremos viendo, influirá mucho la duración del aislamiento.

¿Costará mucho alcanzar la estabilidad previa al Covid-19?

Yo particularmente pienso que sí. Tenemos el ejemplo de China, están empezando a salir pero con medidas restrictivas, y no han recuperado ni el 50% del trabajo que tenían cuando cerraron. Aquí se nos va a obligar a reincorporar a toda la plantilla el día que se levante el estado de alerta y a esperar que los clientes vayan perdiendo el miedo y eso costará. Mientras no terminen las restricciones de movilidad, tanto nacional como internacional, al sector hotelero le tocará sufrir y aguantar, por eso incidimos mucho en la liquidez de las empresas.

¿Qué piensan de la obligación del Gobierno central de mantener a los trabajadores un mínimo de seis meses tras los ERTE?

Es una barbaridad. Los empresarios queremos tener cuanto más personal mejor y mantener el empleo, pero no se nos ponen las cosas fáciles. La incorporación de los trabajadores tendría que ser gradual porque no sabemos si vamos a tener trabajo desde el primer día. El caso más concreto es el de los hoteles: ¿empezarán a tener reservas el primer día? Son normas un poquito duras para el sector, y una situación extraordinaria requiere de medidas extraordinarias. Tendremos que ir aguantando el tirón.

¿Cree que habrá establecimientos que no logren reactivarse y echen el cierre definitivo?

Esperemos que no. Vamos a tratar de mantenernos como podamos porque somos luchadores y fuertes. Pero si esto sigue así, si no lo remedian, desgraciadamente puede ser un reguero de cierres. Confío en que los aragoneses somos gente abierta y que nos gusta salir. El problema es que nos estamos quedando sin liquidez, hay que impulsar más medidas para reducir los gastos fijos, para que existan recursos públicos y se pueda hacer política que redunde en el estado de bienestar y cuide de las empresas, que son las que aportan el grueso de los ingresos que recibe la administración.

El alquiler es uno de estos gastos, ¿los dueños de los locales están permitiendo aplazar los pagos?

Se están dando casos de lo más variados. Desde acuerdos de suspensión de la obligación de pago o reducción del precio, hasta la no revisión. Pero, con carácter general, estamos viendo lo solidaria que es la gente. Además, el casero no hace nada con estrangular a su inquilino. Va bien para los dos.

¿Cómo valora las medidas del Gobierno de España?

Yo creo que, aparte de los ERTE, con muchas matizaciones, no hay medidas. Para la empresa no hay prácticamente nada, todas las medidas han sido humo. Tenemos los impuestos a la vuelta de la esquina, la renta y la cuota de autónomos que se ha pagado ya, no sirven de nada aplazamientos, se necesitan medidas más profundas.

Con todo, ¿cómo ven el futuro?

Con incertidumbre. El futuro es muy incierto, esa es la clave, faltan contestaciones a muchas dudas que permitan planificarlo.

