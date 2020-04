La DGA solo ha realizado 1.200 test rápidos pese a tener más de 58.000

Aragón solo ha realizado 1.213 test rápidos en hospitales y centros de atención primaria pese a tener más de 58.000, una cifra que podría explicarse porque, como ya alertó el propio Ejecutivo autonómico, este tipo de pruebas serían fiables únicamente cuando el paciente lleva siete días o más contagiado.La DGA recibió el pasado día 6 una primera remesa de 29.900 por parte del Gobierno central, que a principios de esta semana envió otros 28.000 a la Comunidad. A estas unidades habría que sumar las 10.000 que, según se anunció a principios de mes, habría adquirido el Ejecutivo de Javier Lambán con medios propios.

Sindicatos y asociaciones del tercer sector urgieron ayer a realizar más pruebas para garantizar la seguridad de enfermos y trabajadores. Paquita Morata, gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), entiende que la fiabilidad de estos test es "mucho menor" que la de las PCR. Cree, no obstante, que hay que priorizar "la prevención" y que hacerlos "ayudaría a descubrir nuevos positivos" en las residencias de la Comunidad.

"Hay que ir más allá y no utilizarlos únicamente cuando está más que claro que van a dar positivo", expuso. En esta línea, la secretaría del sector de Servicios Sociales y Servicios a la Comunidad de UGT Aragón, Angélica Mazo, abogó por agilizar los test para el personal. "Es necesario que la gente sepa si está contagiada o no. Se han dado casos de empleados con síntomas que han ido a trabajar y no se les ha hecho", subrayó.

Fuentes de la Consejería de Sanidad recordaron que estos test "se hacen por indicación clínica" cuando se tienen determinados síntomas. No concretaron, sin embargo, por qué no se han realizado más como reivindican desde las residencias. La explicación podría estar en los resultados de los 1.213 practicados hasta ayer. Únicamente 175, según las estadísticas oficiales del Gobierno de Aragón, han dado positivo, De estos, 75 requirieron hospitalización y 5 tuvieron que ingresar en uci.

El problema está en que, al detectar anticuerpos, carecen de utilidad en pacientes asintomáticos o recién contagiados. Los negativos de estas pruebas, calificadas de "complementarias" por la propia consejera de Sanidad, no son, en ningún caso, concluyentes, ya que, si se obtiene este resultado, lo habitual es realizar un segundo test rápido al cabo de unos días o una PCR.

Zaragoza mantiene sus pruebas

Pese a todo, el Ayuntamiento de Zaragoza seguirá haciendo test rápidos a bomberos, policías locales y otros trabajadores esenciales. Aunque la nueva orden autonómica prohíbe este tipo de pruebas sin permiso y contempla sanciones para quienes incumplan, fuentes del Consistorio aseguraron que se ha hablado ya con Salud Pública y que Alcaldía ha recibido ‘luz verde’ para seguir haciéndolas.

Las mismas fuentes reiteraron que el Ayuntamiento está "a disposición de la Consejería de Sanidad" para hacer lo que se considere oportuno, y que la intención es seguir colaborando con la DGA "como se ha hecho desde el inicio de la crisis sanitaria". También avanzaron que ya se ha remitido la documentación que se exigía en la orden autonómica a este respecto. El Gobierno aragonés, por su parte, aclaró que la nueva normativa, que desarrolla la aprobada esta semana por el Gobierno central, "no cierra las puertas" a que ayuntamientos como el de Zaragoza puedan hacer sus propios test siempre que haya un control y se cumplan los protocolos.