Aragón devuelve un segundo pedido de 50 respiradores al no estar homologados

La compra de respiradores para los hospitales aragoneses por parte de la patronal, CEOE-Aragón, ha acabado de forma inesperada. Si el primer pedido de 200 unidades a una empresa estatal china se frustró por la dura competencia cuando ya estaba pagado, ahora han tenido que ser los propios empresarios los que han anulado un segundo encargo de 50 equipos supuestamente de "mayor calidad" a una compañía privada al no cumplir la homologación exigida. La operación ascendía a 400.000 dólares y el fabricante chino ha devuelto el dinero y asume los costes logísticos, según indicaron ayer fuentes de CEOE-Aragón.

Según ha podido contrastar este diario, los primeros veinte respiradores aterrizaron el pasado lunes en el aeropuerto de Zaragoza a bordo de un Boeing 747 de Atlas Air, fletado por Inditex. Sin embargo, no llegaron a salir de la terminal de Groundforce, una de las dos compañías encargadas de gestionar los envíos del complejo aéreo.

La aduana, dependiente de la Agencia Tributaria, inmovilizó las cajas porque este material no cumple la normativa europea y el Ministerio de Sanidad no estaba dispuesto a dar la preceptiva autorización. "No se puede admitir su utilización en España", aseguraron este viernes fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno.

Desde CEOE-Aragón aseguraron que estos veinte respiradores AV2000B1 formaban parte de un lote británico y que, de hecho, estaban funcionando la semana pasada en el hospital público de Cambridge. "Ha habido un problema con la validez del certificado de homologación, el fabricante se brindó a mandarnos más documentación, pero hemos decidido devolverlos", apuntaron.

La patronal enfatizó que esta adquisición se hizo a través de una empresa de Zaragoza especializada en el comercio con China y recordó también que el material sanitario, destinado a ucis, superó el doble chequeo de las autoridades chinas antes de embarcar en Shanghái. "Y el visto bueno de la DGA en cuanto a sus especificaciones técnicas», añadió.

Según la descripción que se pueden consultar en la web de un proveedor internacional, el ventilador vertical AV2000B1 es "multifuncional, aplicable para niños y adultos en habitación de enfermo, UCI o de emergencia".

Las citadas fuentes de CEOE-Aragón indicaron que el fabricante chino ha "respondido" y ha aceptado la devolución de los 20 equipos ya entregados y la paralización de los 30 encargados, que debían embarcarse en un avión este fin de semana.

Los 400.000 dólares recuperados servirán ahora para comprar otro material sanitario que necesite el Gobierno de Aragón, dado que se ha descartado un tercer pedido de respiradores. En este sentido, desde la DGA confirmaron que la decisión se ha tomado de común acuerdo, dado que la presión asistencial en las ucis no se ha disparado y ahora no se prevé que hagan falta más equipos.

La anulación del primer pedido de 200 respiradores ya permitió el encargo de más mascarillas y de guantes con los 5,2 millones donados por empresarios para el programa Aragón en Marcha. En una primera operación se compraron 1,7 millones de mascarillas quirúrgicas y medio millón con filtro (KN95) a las que se suman otros dos millones de unidades quirúrgicas y medio millón con filtro, además de tres millones de guantes. Ayer llegaron 350.000 mascarillas del segundo pedido.

35.000 mascarillas inutilizadas

El problema que ha tenido la patronal con los respiradores no es único, dado que el Ministerio de Sanidad también ha tenido que retirar un lote de mascarillas FFP2 distribuidas entre las autonomías tras comprobar que no cumplían las especificaciones de filtrado de partículas. En el caso de Aragón, afecta a 35.000 unidades, de las cuales 15.000 se entregaron en centros sanitarios y 20.000 estaban en el almacén. Prevención de Sanidad de la DGA se dio cuenta el día 10 y avisó al Ministerio, al mismo tiempo que las retiraba. La empresa fabricante ya ha comunicado al Gobierno que sustituirá el pedido.

Este lote supone un 3% de las 1.181.136 mascarillas entregadas a Aragón. Además, han llegado 15 ventiladores, 654.535 guantes, 4.060 gafas, 4.967 batas, 5.982 soluciones hidroalcohólicas, 7.092 buzos y 14.116 calzas.