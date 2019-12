Los zaragozanos quieren que la ciudad sea un referente en decoración navideña

Durante las fiestas de Navidad, luces de todos los colores inundan las ciudades. Calles, plazas y edificios están iluminados con millones de lámparas, azules, blancas, rojas, verdes o amarillas, que no solo dan luz a los espacios abiertos, sino que producen, dicen los psicólogos, un chute de alegría y felicidad y ayudan a que fluyan las endorfinas, esas hormonas que nos hacen sentir placer y disfrutar de la vida.

Además, a diferencia de estar escuchando desde noviembre un bucle infinito de villancicos en tiendas, ascensores y muchas oficinas, la decoración navideña tiene efectos muy positivos en nuestra salud mental. ¿Por qué? Según los expertos, porque el espíritu navideño está asociado a las tradiciones, y de este modo, cuando vemos renos, papás noeles, reyes magos, nieve (artificial o no), árboles con sus bolas y toda esa variedad de luminarias, inmediatamente nos acordamos de nuestra infancia.

Este año, el Ayuntamiento de Zaragoza, que llevaba años reivindicando la austeridad y la contención de gasto en lo que a iluminación navideña se refiere, ha dejado atrás la política de ahorro y ha subido la partida destinada a este fin de 100.000 a 400.000 euros. El nuevo gobierno PP-Ciudadanos ha anunciado, además, que la provisión de fondos llegará a los 700.000 en los próximos años. Y una vez estrenada esta nueva decoración callejera, los zaragozanos están divididos en cuanto al resultado final, pero una cosa sí tienen clara: Zaragoza debe ser un referente en cuanto a decoración navideña.

La Navidad gusta a (casi) todo el mundo

Según una encuesta de A+M para HERALDO, casi el 40% de los ciudadanos consideran que los esfuerzos iluminatorios del consistorio han dado un buen resultado, frente a un 43% que aseguran que la decoración les gusta poco o nada. Y eso que la gran mayoría de la población (67,7%) prefiere que las calles tengan un marcado ambiente navideño, porque casi ocho de cada diez zaragozanos lo disfrutan, frente al 24,5% que preferiría que la ciudad no mostrara adorno alguno, casi la misma proporción de personas (20,4%) a las que el espíritu de estas fiestas les deja tan frío como la temperatura ambiente. Todo esto sin olvidar, y aunque parezca una contradicción, que celebrar la Navidad es plato de buen gusto generalizado, ya que solo uno de cada diez encuestados admite que no le gustan estas fiestas.

El esfuerzo del Ayuntamiento, con todo, quizá le parece poco a parte de la población, que preferiría que Zaragoza se convirtiera en un referente de la Navidad. Al menos, así lo consideran el 64,3% de los encuestados, frente al 25,6% que no quieren que la ciudad destaque frente a otras. Aunque seguirle la estela presupuestaria a ciudades como Madrid, Málaga o Vigo, que destinan partidas en algunos casos millonarias, es difícil de conseguir. En la ciudad gallega, por ejemplo, se ha instalado una enorme noria recubierta de luces led que forman proyecciones psicodélicas. En la capital del país, la estrella de este año es una bola de 12 metros cuyas luces dibujan motivos navideños. Según el sondeo de A+M, este despliegue le parece bien o muy bien a más del 68% de los zaragozanos, pero a casi el 30% les parece excesivo y consideran que esas grandes iluminaciones y decoraciones navideñas están mal o muy mal.

Atractivo para el turismo

Y si en Vigo, por poner un ejemplo, hay quienes presentan informes que señalan que el retorno económico es 20 veces mayor que el gasto y que nunca había acudido tanto turismo a la ciudad, supuestamente atraído por el espectáculo lumínico, en Zaragoza el 75,9% está de acuerdo con que decorar las calles es un atractivo turístico y contribuye a mejorar la economía. Por contra, el 22,5% considera que esta profusión de luz y color no ayuda nada en este aspecto. También es mayoritario el convencimiento de que el esfuerzo económico de dejar las calles en perfecto estado navideño debe recaer también en los comerciantes. Así lo declaran el 79,9% de los encuestados. Poco menos del 12% están en desacuerdo con esta contribución.

Y si, redondeando, dos de cada diez ciudadanos pondría más luces en las calles, cinco las dejarían como están, uno reduciría el despliegue y el otro las eliminaría por completo, cabe destacar que, según la encuesta de A+M, los zaragozanos ampliarían los mercadillos y ferias (el 30% así lo opina), la cabalgata de Reyes (22,1%) y la decoración (28,4%), pero sobre todo reducirían las campanadas (30,2%), que, si fuera por el 51,9% de los encuestados, desaparecerían por completo, como el belén gigante de la plaza del Pilar, que no gusta en absoluto al 21,7%. En general, a los ciudadanos les gusta, tal y como están, la iluminación (51,1%), la decoración (44%), las campanadas (10,6%), las ferias y mercadillos (53%), el belén gigante (70,8%) y la cabalgata (70,2%). A los zaragozanos, en suma, parece que les gusta la Navidad.

Ficha técnica

Ámbito: Zaragoza capital.

Universo: Residentes, mayores de edad.

Muestra: 900 Unidades.

Método: Entrevista telefónica.

Muestreo: Aleatorio simple para el elem. muestral con cuotas de sexo-edad.

Nivel de confianza: 95,5% Siendo P=Q=0,5.

Margen de error: +/- 3,3 %.

Fecha: Del 9 al 11 de diciembre de 2019.

Realización: A+M.