Pilar Alegría (PSOE)

"Me gustaría reformar La Romareda en el mismo sitio". Me gustaría reformar La Romareda en el mismo lugar que está ahora, con una fórmula de colaboración público privada. Esta ciudad merece otro estadio. Mi prioridad es reforzar el transporte público. Hablo del autobús, del tranvía y el taxi. Me gustaría impulsar la línea 2 para vertebrar Delicias, San José y Las Fuentes.



¿Quién es Pilar Alegría, candidata del PSOE a la alcaldía de Zaragoza?