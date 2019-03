Zaragoza irá a los tribunales si Hacienda no cede con la deuda del tranvía

El Ayuntamiento de Zaragoza acudirá a los tribunales si no llega a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda sobre el cómputo de la deuda del tranvía, que desde Madrid estiman en 190 millones de euros, frente a los 84,7 del consistorio.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés, en una rueda de prensa para informar sobre la reunión en Madrid entre representantes del Ministerio de Hacienda y personal técnico del Ayuntamiento.

Tal y como ha explicado Rivarés, después del encuentro al que han asistido por parte de la capital aragonesa la directora general de Economía, el interventor y el tesorero, los representantes del Ministerio han manifestado que en los próximos días enviarán un comunicado por escrito al Ayuntamiento de Zaragoza.

Pero si la respuesta no es "satisfactoria", es decir, no da la razón a las cuentas del consistorio o bien se produce un silencio administrativo, el concejal ha advertido de que recurrirán a los tribunales.

"Así que a mediados de abril, si esto no cambia, vamos al juzgado contra el Ministerio. Porque no es el presupuesto del 2019 y no es mi consejería ni nuestro Gobierno: es Zaragoza en los próximos diez años", ha dicho en cuanto a los condicionantes que puede suponer la imputación, a sus ojos "falsa y errónea", de la deuda que estipula el Gobierno central.

Una imputación de la deuda del tranvía que eleva a un nivel de endeudamiento y que hace que rebase el límite legal consentido. Esto supone, entre otras consecuencias, la imposibilidad de pedir préstamos bancarios.

"Como dejamos a 30 de diciembre del 2008 el nivel de endeudamiento en el 90 % y el legal es el 110 %, sumando los 84 millones de euros que reconocen el interventor y el tesorero, el nivel queda en 101 %, 9 puntos por debajo del nivel legal", ha completado.

Una condición que hace que el presupuesto sea "perfectamente posible" para Rivarés, quien ha manifestado que este viernes la comisión de Economía está en condiciones de aprobar el presupuesto.

De hecho, ha recordado que dará el visto bueno a todas las enmiendas de CHA y a un centenar de las 120 presentadas por el PSOE, a la par que ha subrayado que ese presupuesto es necesario desde enero.

Y ha reprochado que el presupuesto del consistorio haya sido prorrogado por "un capricho partidista" en lo que ha considerado como una "operación política" del PSOE con la deuda del tranvía.