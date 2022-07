Nueve localidades turolenses aprovechan la llegada de veraneantes para pedir más recursos sanitarios

Nueve pueblos de la comarca de las Cuencas Mineras han programado movilizaciones en defensa de la Atención Primaria en el medio rural durante los días que quedan de julio y parte del mes de agosto, para aprovechar la llegada de veraneantes y visitantes.

Las protestas, que consisten en concentraciones populares en las plazas de los municipios a las 11.00, arrancan este lunes, 25 de julio, en Fuenferrada, donde viven poco más de 40 vecinos. Le seguirá Castel de Cabra el 26 de julio, Torre de las Arcas el 27 de julio, La Hoz de la Vieja el día 28, para finalizar las movilizaciones en este mes en Cañizar del Olivar.

Las manifestaciones continuarán del 1 al 4 de agosto en Vivel del Río, Palomar de Arroyos, Segura de Baños y Villanueva del Rebollar. La entidad que convoca las concentraciones es el Movimiento de Acción Rural (MAR), integrado por vecinos de la zona y que en los dos últimos años ha protagonizado distintos actos reivindicativos para pedir que el centro de salud comarcal de Utrillas cuente con los medios humanos y materiales necesarios para ofrecer una Atención Primaria de calidad.

El doble de población

Bajo el eslogan ‘Tour de la Salud’, el MAR quiere dejar claro el mensaje de que "en verano también se enferma". De hecho, es en esta estación cuando la poblacion de las Cuencas Mineras puede llegar a duplicarse o triplicarse, convirtiéndose en un grave problema la escasez de profesionales sanitarios.

Antonio Jiménez, portavoz del MAR, afirma que las protestas cuentan con el apoyo de los alcaldes de la comarca y de otros políticos de distintos partidos que acudirán a los municipios y que podrían ser los encargados de leer un manifiesto al término de las concentraciones.

"Queremos que nuestras reivindicaciones y nuestra lucha llegue hasta los oídos de políticos nacionales, porque es de ellos de quien depende la salud de los habitantes de nuestros pueblos", señaló Jiménez, recalcando que su única intención es ser escuchados porque "la situación se complica día a día".

"Necesitamos médicos y que estos puedan desarrollar bien su trabajo, con sus periodos de actividad y su tiempo de descanso y vacaciones para recuperarse del intenso ritmo asistencial que soportan el resto del año", recalca Antonio Jiménez.

Compensaciones económicas

Recientemente, el Gobierno de Aragón aprobó unas compensaciones de carácter económico para plazas de difícil cobertura, como son aquellas vinculadas al medio rural. Se trata de una medida que desde el Movimiento de Acción Rural valoran con positividad, pues ven en ella una línea de cambio para revertir la situación. Sin embargo, este tipo de iniciativas ya se han visto en años anteriores y, a juicio del portavoz del MAR, no han servido demasiado. Por ello, la plataforma vecinal de las Cuencas Mineras turolenses afirma que "esta no es la solución" y sostiene que el cambio tiene que llegar desde el ámbito nacional y no desde el autonómico.

Desde el Movimiento de Acción Rural y desde los ayuntamientos de los respectivos pueblos en los que se han convocado las protestas, se ha animado a los habitantes de las localidades, a veraneantes y a gente de pueblos vecinos a que asistan a estos encuentros para reivindicar sus derechos básicos en sanidad.