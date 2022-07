Canfranc sale a la calle contra el cierre de las urgencias: "No nos vamos a resignar"

El malestar existente en las zonas rurales que han sufrido el cierre de consultorios médicos o el recorte de las horas de atención se ha escenificado este sábado en Canfranc, uno de los pueblos más afectados, donde Sanidad ha decidido prescindir desde principios de verano del Punto de Atención Continuada que atendía las urgencias por las tardes, las noches y los fines de semana. El argumento de la consejería es la necesidad de concentrar el personal por falta de facultativos para cubrir las plazas.

La mayor parte de los 500 vecinos secundaron la protesta convocada por el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE. También se sumó el alcalde de Villanúa, Luis Terrén, otro municipio adscrito al PAC. La concentración se inició a las 20.00 en el edificio consistorial, en cuyo balcón se colocó una pancarta con el texto ‘El Gobierno de Aragón abandona los servicios fundamentales en los valles. No al cierre de las urgencias médicas’. Otra con el mismo lema se colgará en los próximos días en la zona de la estación de ferrocarril, "para que los miles de visitantes que acuden en verano puedan ver la situación tan lamentable en la que nos encontramos", aclaró el Ayuntamiento.

En el acto ha intervenido Ana De Buen, madre de dos niños, que cuando decidió instalarse en Canfranc contaba con sus servicios médicos. Según ha dicho, esto condiciona la decisión de las familias de quedarse o no en un pueblo. Marivi Sánchez, de la asociación de la tercera edad, ha recordado la dificultad de los mayores para viajar hasta el centro de salud de Jaca, al no disponer de coche, lo que les hace sentirse más inseguros.

El alcalde de Canfranc se ha dirigido a los vecinos para garantizar su implicación total en esta causa. "No nos conformaremos, no nos vamos a resignar, esto no es una pataleta", ha manifestado Fernando Sánchez, convencido de que la pérdida de servicios es una amenaza. "No vamos a permitirlo", ha reiterado el primer edil, que el martes será recibido por la consejera de Sanidad, Sira Repollés. El Ayuntamiento también ha emprendido acciones judiciales. De momento se han desestimado las medidas cautelarísimas planteadas para reabrir el Punto de Atención.

Los recortes sanitarios en zonas rurales se han sucedido desde finales de junio. A la clausura del PAC de Canfranc se sumó el de Escarrilla (Sallent de Gállego). Luego vinieron diez consultorios locales del área de salud de Castejón de Sos, en la Ribagorza. Y en la Litera se ha reducido el horario de atención a los pacientes, de forma que en algún pueblo solo habrá médico un día al mes.

El presidente aragonés, Javier Lambán, dijo esta semana en una visita a Barbastro que es "un problema coyuntural que nos preocupa a todos los presidentes autonómicos". La solución, añadió, pasaría "por ampliar el número de alumnos en las Facultades de Medicina". Sobre el caso de Canfranc y Escarrilla, reiteró que "nadie quedará desatendido" porque a los pacientes se les presta atención desde los centros de salud de Jaca y Biescas.

La Diputación de Huesca, en el último pleno, por unanimidad de todos los grupos políticos, mostró su oposición frontal al cierre de centros sanitarios rurales este verano. A través de diversas iniciativas, PSOE, PP, PAR y Ciudadanos instaron al Gobierno de Aragón a mantener el 100% de los servicios de atención primaria, tantos los Puntos de Atención Continuada (PAC) como los consultorios médicos.