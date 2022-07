Médicos de guardia del sector III: "Se nos está pidiendo un sobreesfuerzo que trae bajas y abandonos"

El "grave déficit de profesionales disponibles" para cubrir las necesidades asistenciales de Atención Primaria del Sector Zaragoza III ha llevado a la gerencia del Salud a tomar diferentes medidas para combatir esta situación y garantizar la asistencia en centros de difícil cobertura, como el de Ejea de los Caballeros, donde según datos de Csif hay en estos momentos tres plazas de médico de atención continuada (MAC) sin cubrir.

Una de estas medidas, según ha podido saber HERALDO.es, es enviar a médicos de familia del sector urbano a hacer guardias a centros de difícil cobertura en la provincia de Zaragoza, lo cual ha generado cierto malestar en este colectivo. Sanidad, por su parte, defiende la legalidad de esta medida amparándose en que si un médico firmó un contrato MAC de sector, bajo esa cláusula estaban aceptando "trabajar en cualquier centro de salud" dependiente del mismo. "no es una cuestión de voluntariedad, es que su contrato es ese", aseguran. En el caso del sector III, que presenta en estos momentos problemas por el "déficit de profesionales", se incluyen 22 centros de salud, entre los que figuran Alagón, Bombarda, Borja, Cariñena, Casetas, Delicias Norte, Delicias Sur, Ejea de los Caballeros, Épila, Gallur, Herrera de los Navarros, La Almunia de Doña Godina, María de Huerva, Miralbueno, Oliver, Sádaba, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Univérsitas, Utebo y Valdefierro.

Sonia (nombre ficticio), una médico del sector III que sacó su plaza este año, asegura que jamás se les pasó por la cabeza a ella y otras compañeras médicas que una de sus funciones fuera el desplazarse a un PAC a una hora de distancia de su puesto de trabajo. "El problema está en el término "de sector". Se nos ha hecho un nombramiento como MAC de sector y nos dicen que es todo legal, pero lo estamos mirando, porque atendiendo a las necesidades de servicio y a la precariedad del contrato MAC no sabemos hasta qué punto estamos obligadas a ir a estos centros", explica esta médico de guardia, que tiene su plaza adscrita preferentemente a uno de los centros de salud urbanos y al PAC de Bombarda.

Un servicio "recortado" desde la pandemia

La situación en el Centro de Salud de La Bombarda no ha vuelto a ser la misma desde que comenzó la pandemia. Antes estaban 12 MAC repartidos por todos los centros de salud urbanos haciendo guardias de 17 a 20 y de 9 a 15 los sábados por la mañana, pero tras el cierre de los centros de salud por las tardes y los sábados por la mañana, actualmente solo hay ugencias en el Centro de Salud Bombarda de 17 a 20, incluidos sábados y domingos, pero con solo tres médicos para cubrir las guardias (cinco los sábados por la mañana).

Varias médicas de atención continuada (MAC) cuentan que a raíz de la pandemia se cerraron las Urgencias de tardes de los centros de salud y algunas profesionales fueron enviadas a la residencia covid de Miralbueno en una situación de por sí ya "precaria". En la actualidad, confiesan: "Seguimos recortadas, puesto que el servicio que se prestaba a los ciudadanos de 17 a 20 y sábados por la mañana en sus centros de salud se ha centralizado en un solo centro abierto en ese horario, en Bombarda, que los fines de semana es de 9 a 20. Los médicos de guardia ya hemos estado de por sí muy precarizados. Hemos llegado a tener en pandemia la mitad de ese personal de baja, y trabajando seis médicos con el agotamiento que eso conlleva. Estamos arrastrando un cansancio y sentimos que se nos quiere dar ahora una vuelta más de tuerca. Ni todo el oro del mundo paga esto", confiesa una médico del PAC Bombarda.

"Estamos muchos sanitarios con la sensación de tener una soga al cuello, y cada vez aprieta más"

El malestar para estos profesionales se ha producido al descubrir que tras una resolución de la gerencia del sector III, que hace un llamamiento a médicos residentes para cubrir los fines de semana de verano en el PAC la Bombarda, varios médicos de atención continuada han sido llamados a su vez para desplazarse a centros de difícil cobertura en Ejea de los Caballeros. "Nosotras cubrimos el sector urbano, y ni siquiera nos han devuelto a nuestro horario normal. Pero ahora se han sacado un contraro más precario aún que es el MAC de sector, dependiente de dirección. Y nuestra sorpresa fue al descubrir que al MAC urbano, que podían mandarte como muy lejos por toda la zona urbana, pero no a la zona rural, lo envían ahora a estos centros de pueblos donde están ofreciendo un 20% más a ver si hay algún voluntario que coge esas plazas y aun así nadie las quiere", explica esta médico, que ve un problema de "fondo muy grave" en esta situación.

"El problema de fondo es que en el sector III casi todos los MAC rurales se han quedado desiertos por la precariedad y las condiciones laborales"

NOTICIAS RELACIONADAS Aragón pierde cada año a más de 60 médicos que se van al extranjero

"El problema de fondo es que en el sector III casi todos los MAC rurales se han quedado desiertos por la precariedad y las condiciones laborales, que es lo que no le entra a la Administración en la cabeza. No es un problema puntual, es estructural. Esto se hunde por todos lados y la Primaria hacia aguas", lamenta esta médico zaragozana, que muestra también su rechazo a la orden de la gerencia para cubrir con residentes las plazas que ahora ocupan médicos de familia.

"Se nos está pidiendo un sobreesfuerzo que va a acabar con bajas y abandonos… con horarios que son imposibles para conciliar con una vida medianamente normal. Y nos ha dolido que han ido a por los débiles. Primero residentes y luego nosotros", afirma esta médico, que junto a otros compañeros de profesión ha presentado ya una renuncia formal a ser "tutores de emergencia" de estos residentes porque lo ven inviable ahora mismo. "Nosotras no somos tutoras y a la vez vamos a estar viendo pacientes. Me extraña que la unidad docente apoye esto...", afirma esta médico de guardia, que critica la "premura" y la "improvisación" con la que se han hecho las cosas.

"Esto se ha decidido sin reunirse previamente con los profesionales. Sabemos que hay una crisis sanitaria, y que no les queda otra que obligarnos, pero estamos muy cansadas. No es el momento y no son las formas, más cuando estamos viendo tanto residentes como nosotras que es una forma de encubrir que ellos trabajen como mano de obra barata y nosotros vayamos a Ejea también como mano de obra barata a solventar un problema estructural muy grande", añade.

Desde Csif-Aragón se quejan también de que la medida de los MIR no ha sido consensuada con este sindicato y alertaban ya la semana pasada del problema que está habiendo para cubrir determinadas plazas en consultorios del medio rural. Según señalan, en Ejea de los Caballeros habría en estos momentos tres plazas de médicos de guardia (MAC) sin cubrir. La médico zaragozana consultada asegura que "no hay precedente" de que un MAC urbano se tuviera que desplazar a un PAC rural. "Es algo que jamás había ocurrido y nos sentimos engañadas, porque las plazas de urbano muchas compañeras las han cogido por las condiciones que hasta ahora tenían", indica.

NOTICIAS RELACIONADAS Las jubilaciones y la falta de relevos agravan el déficit de médicos para cubrir el verano

Lamentan también que a raíz de esta situación, sumada a la pandemia, el panorama se está poniendo "tan feo" que las jubilaciones de médicos están aumentando y la sensación de muchos profesionales en activo es la de tener "una soga al cuello que cada vez aprieta más".

"El problema del Salud es que no tiene dinero, porque si quisieran contratar más médicos ya estarían trabajando en adelantar la titulación si tan preparados los creen dada la crisis sanitaria que se nos dice a nosotras, pero con el mismo derecho y condiciones que un titular. Soluciones, si las quieren buscar, hay muchas, pero hay un problema grave de fondo. Lo que antes veían 12 médicos ahora hay un centro de referencia que es la Bombarda en el que estamos 3. En la residencia de Mirabueno hemos estado hasta 15 días sin librar y empalmábamos días con noches en un sitio en el que había muertos todos los días y dependíamos de que un voluntario dijera que podía ir para decidir entre nosotras quién podía descansar ese día. Fue un estado de shock muy gordo... Y nos mandaron de un día para otro, y ahí estuvimos. No sé qué más quieren ni cuál es la solución, pero estamos muy agotadas", declaran varias profesionales.

MIR voluntarios para cubrir la falta de médicos en el PAC Bombarda

El llamamiento a residentes del sector III para hacer guardias en verano en el PAC de Bombarda se comunicó a 16 jóvenes médicos el pasado 6 de julio a través de una resolución que les autorizaba a prestar este servicio sin supervisión, lo que generó malestar en este colectivo, ya que pasarían a ocupar a partir de este fin de semana el puesto de trabajo de un médico con la especialidad finalizada, con las mismas responsabilidades, pero sin la adecuada supervisión y cobrando el sueldo del médico en formación, lo cual vulneraba la cláusula 4 del Acuerdo Marco de la Unión de Confederaciones de la Industria de la Europea (UNICE).

No obstante, a raíz de la presión ejercida tanto por los propios residentes, que rechazaron esta medida, como por sus tutores, que se habían negado a supervisarles por la premura de la situación, la gerencia ha revocado sus planes y ya no obligará a los MIR a cubrir estas guardias sino que será una medida dirigida a voluntarios, que a su vez percibirán mayor salario por prestar este servicio que la DGA califica de "formativo".

En principio, esta decisión ha sido tomada para cubrir en el PAC de Bombarda fines de semana y festivos de los meses de verano, debido a que la escasez de profesionales está dificultando la cobertura de plazas en decenas de ambulatorios y centros de salud rurales y urbanos. Sin embargo, a juicio de estos residentes, la DGA excusa en la "falta de médicos" lo que consideran un problema de organización que revierte en la "precarización" cada vez mayor de las condiciones de trabajo en Atención Primaria por parte de los médicos de familia y de guardia. Estos residentes alegaron también que la medida alteraba además la planificación tanto de las guardias con carácter obligatorio ya establecidas con un mes de antelación en el servicio de urgencias del HCU Lozano Blesa como la organización de las vacaciones de verano, que también solicitaron con la adecuada previsión.

Para los MAC del centro de Salud Bombarda, que a raíz de esta medida serán enviados a hacer guardias en una plaza de difícil cobertura en el medio rural, dicha resolución representa "una forma encubierta de que los residentes cubran nuestros puestos de trabajo para nosotras estar disponibles a hacer guardias en Ejea de los Caballeros de 24 horas", relata una médico de guardia del sector III, que prefiere mantenerse en el anonimato.

"Este es el modus operandi del Servicio Aragonés de Salud y creemos que políticas como las propuestas no hacen sino profundizar en la fuga de profesionales a otras comunidades, al sector privado o incluso a no coger una especialidad como medicina de familia en Aragón", afirman, por su parte, los residentes.

Sanidad, por su parte, se remite a la resolución publicada el pasado miércoles, 6 de julio, para justificar una medida que tildan de necesaria ante la escasez de profesionales disponibles para cubrir las necesidades asistenciales de Atención Primaria del Sector Zaragoza III. "Dado el elevado número de bajas por incapacidad temporal, sumado a las ausencias por vacaciones y otras causas se hace necesario adoptar mecanismos organizativos para garantizar el normal funcionamiento de los centros sanitarios. Por ello, ante la necesidad surgida en el PAC de Bombarda durante los fines de semana del período vacacional, esta gerencia autoriza a la Dirección de Atención Primaria del Sector Zaragoza III para que, a través del Jefe de la Unidad Docente de MFyC, organice una jornada adicional de Atención Continuada a las previamente programadas con los MIR de 4º año de esa especialidad (sin sobrepasar ese máximo de 6 guardias mensuales recomendadas) en ese punto de Atención Continuada durante los sábados, domingos y festivos de los meses del período vacacional en horario de 9.00 a 20.00", precisa la gerencia del sector sanitario Zaragoza III, al argumentar que la prestación de estos servicios de atención continuada contribuye a "garantizar la formación integral del residente y al funcionamiento permanente de las Instituciones Sanitarias".