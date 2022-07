Alcaldes del Pirineo ofrecen casa gratis a los médicos para evitar el cierre de las Urgencias

Las casas de los médicos en los pueblos, como las de los maestros, dejaron de tener utilidad y se reconvirtieron. Sin embargo, ante la falta de facultativos que quieran cubrir las plazas de las zonas rurales, los alcaldes del Pirineo plantean como posible solución facilitar alojamiento a los sanitarios y que así resulte más atractivo cubrir las vacantes en zonas rurales. Así lo han expuesto este martes en una reunión con la consejera de Sanidad, Sira Repollés, para tratar sobre el cierre de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Canfranc y Escarrilla, que atienden las urgencias.

"Yo me he comprometido a hacer más atractivo el llamamiento para cubrir las plazas y ofreceríamos alojamiento a médicos o enfermeras", ha comentado el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez (PSOE) a la salida del encuentro con los responsables de la consejería, a la que también han asistido sus colegas de Sallent de Gállego, Jesús Gericó, y Panticosa, Jesús María Úriz, afectados por el cierre del PAC de Escarrilla. Canfranc no dispone de una vivienda libre para destinar a este fin. "La tendríamos que buscar, pero por nosotros que no quede, pagaríamos el gasto durante los meses de verano".

Según Sánchez, la nota positiva es que la consejería ha asegurado que el cierre es temporal. Sira Repollés ha vuelto a justificar la medida por la falta de médicos y se ha comprometido, según los alcaldes, a hacer un nuevo llamamiento, de médicos o enfermeras. "Le vamos a dar un voto de confianza porque vemos que no han tirado la toalla en cuanto a cubrir las plazas", ha dicho el alcalde de Canfranc.

Este Ayuntamiento se replanteará, en el pleno previsto para este miércoles, las medidas de presión adoptadas en la anterior sesión. Ha emprendido acciones judiciales y el pasado sábado convocó una concentración durante la cual colgó una pancarta en el balcón de la casa consistorial con el texto "El Gobierno de Aragón abandona los servicios fundamentales en los valles". En todo caso, Sánchez ha dejado claro que el objetivo principal, que era reabrir el PAC de Canfranc este verano, de momento no se ha conseguido.

Sallent de Gállego dispone de una vivienda tutelada que podría poner a disposición de un sanitario, pero su alcalde recuerda que es la consejería la responsable de gestionar el problema de la falta de médicos, no los ayuntamientos. "Todos debemos ayudar, pero la solución la tiene que poner Sanidad", ha declarado el alcalde, Jesús Gericó, decepcionado tras la reunión con la consejera.

El próximo fin de semana se concentrarán en Sallent 10.000 personas para asistir al festival Pirineos Sur. "El centro médico más cercano lo tendremos en Biescas, a 20 kilómetros", ha mencionado el alcalde. "Cada día es más complicado vivir en el Pirineo. De qué nos sirven los fondos europeos, la unión de estaciones o la candidatura olímpica si no tenemos cubiertas las necesidades básicas", se pregunta.

El alcalde de Panticosa, Jesús María Úriz, médico jubilado, entiende el grave problema de la falta de facultativos para cubrir las plazas porque ha trabajado en el sector. "La consejería está intentando por todos los medios traer algún médico, y les ha dado ventajas económicas. Entre Panticosa y Sallent podríamos pagar el alojamiento. Más no podemos hacer, porque incluso nos han dicho que a ver si nosotros les ayudamos a encontrar alguno", explica Úriz.