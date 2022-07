Aragón bate este año "todos los récords" en daños por climatología extrema

Los agricultores turolenses afectados por el pedrisco de esta semana presentan estos días los informes de daños a Agroseguro.

Los técnicos del organismo que asegura las producciones agrícolas y ganaderas se han desplazado a la zona para ver sobre el terreno el rastro que ha dejado la climatología. Los productores de Calanda han dado prácticamente por perdida su cosecha de melocotón para este año. Los campos han quedado arrasados por las granizadas de este martes y miércoles. Aragón se ha visto golpeado en los últimos meses por la climatología extrema, que ha ido desde la riada del Ebro en diciembre a las heladas en abril y la ola de calor en mayo.

"Caen pedriscos en esta época, pero no son de la virulencia de Calanda y Andorra", ha reconocido este jueves Juan Cruzán, director territorial de Agroseguro en Aragón. Y es que el granizo en tormentas de verano es algo que puede esperarse, pero hasta los técnicos se han sorprendido de que no solo haya tirado algo de fruta al suelo sino que haya arrancado ramas. "Habíamos visto pedriscos, la zona de Teruel y el Bajo Aragón es de las de mayor riesgo, pero la virulencia de Calanda y Andorra no suele ser normal, esa fuerza es lo que estamos observando en los fenómenos adversos este año", ha destacado.

Cruzán destaca que el 90% de los frutales se encuentran asegurados en Aragón. En la zona de Calanda habría unas 1.200 parcelas de albaricoque, melocotón y paraguayo cubiertas con pólizas. Ha defendido la necesidad de asegurar las producciones. "El seguro agrario permite la viabilidad de la explotación".

Desde el sindicato UAGA han apuntado que la localidad con más pérdidas ha sido Mazaleón, que ha sufrido daños en el melocotón, el almendro, el olivar y la uva. En cuanto al primero, han lamentado que "de las pocas parcelas que quedan de cultivo en ese municipio, tras la incidencia del virus Sharka, que obligó a arrancar casi todos los árboles, están afectadas entre un 80% y un 90%". El almendro ya se había visto golpeado por las heladas de principios de abril y ahora "la producción que quedaba también se ha visto afectada".

Daños tras el pedrisco en Andorra y Calanda.

En Calaceite se habrían concentrado los daños en el paraje denominado Termino Maella, con una afección del 60-70%, según los cálculos de la citada organización agraria "Las fuertes rachas de aire han arrancado almendros y también hay bastante afección en viñedo", han asegurado.

Récord de indemnizaciones

El año está batiendo en Aragón un triste "récord" ya que solo las heladas que se registraron a principios de abril van a suponer más daños e indemnizaciones que en todo el año anterior en agricultura. "Las heladas de abril han sido el siniestro puntual más grave en Aragón. El año pasado por todos los riesgos de todas las líneas del seguro hubo 76 millones de euros en indemnizaciones, unos 60 por riesgos agrarios, y solo con la helada ya superamos el total agrícola del año pasado", ha señalado el responsable regional de Agroseguro. "Solo estamos en julio y por todos los riesgos y cultivos las indemnizaciones superan los 100 millones de euros, cuando el año pasado estuvimos en 76 millones", ha añadido.

A fecha 6 de julio, sin incluir las últimas granizadas, las parcelas siniestradas en la comunidad ascienden a 97.172 y la superficie llega a 131.790 hectáreas, según los datos de Agroseguro. La provincia de Huesca acumula la mayor superficie afectada con 66.932 hectáreas, seguida de Zaragoza con 48.790 y Teruel con 16.068, que aumentarán tras el último pedrisco.

"El número de reclamaciones es mayor, al haberse declarado en parcelas dos o más siniestros por distintos riesgos", han señalado desde la organización. En estos datos no se incluye la siniestralidad por inundación que se produjo en el mes de diciembre, que se computa en 2021. Entonces la avenida extraordinaria del Ebro dañó cultivos, infraestructuras y explotaciones ganaderas.

Cruzán ha hecho hincapié en que los fenómenos climatológicos adversos cada vez castigan con más intensidad. "Los fenómenos son más extensos (en hectáreas afectadas), más virulentos como en Calanda y Andorra y más fuera de época", ha recalcado. En este año "rompemos todos los récords" ha augurado porque queda aún mucha campaña agrícola, pese a las pérdidas que ya ha provocado el mal tiempo en la fruta de hueso o el cereal. La lluvias se han convertido con más facilidad en torrenciales y la cosecha de cultivos como el cereal se ha visto mermada por las olas de calor tempranas como la del mes de mayo. "Este año es extraordinariamente adverso", ha lamentado.

El pedrisco es uno de los riesgos que más afecta al sector agrario, han recordado desde Agroseguro. En los últimos cinco años la entidad ha abonado, en total, casi 1.000 millones de euros en indemnizaciones por tormentas de pedrisco en España. En concreto, hasta las tormentas de esta semana, las hectáreas siniestradas por granizo ya superan las 130.000 en todo el país.