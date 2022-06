El inusual calor reduce un 25% la previsión de cosecha de cereal, que se preveía "muy buena" en Aragón

Las cosechadoras comienzan a entrar en los campos de cereal -que ocupan en Aragón una superficie cercana a las 800.000 hectáreas- con la incertidumbre y el temor de cuál habrá sido el impacto en las espigas del excesivo calor que soporta la Comunidad desde mediados del pasado mes de mayo. Hasta esa fecha las expectativas no podían ser mejores, porque a pesar de que el invierno no fue generoso con las lluvias, las precipitaciones que llegaron con la primavera devolvieron el verdor al cultivo y permitieron confiar en conseguir una cosecha "muy buena".

No será así. Las primeras estimaciones realizadas por UAGA evidencian que el excesivo e inusual calor que están soportando los cultivos ya ha producido una merma del 25% de la cosecha prevista, por lo que Aragón recogerá una cosecha "media", que, según las estadísticas oficiales, se sitúa en torno de las 2,5 millones de toneladas. La cifra no solo supone la reducción de un cuarto de la producción esperada hace apenas medio mes, sino que se sitúa muy lejos de las campañas de récord que el sector ha vivido en los dos últimos años, en las que se recogieron más de 2,8 millones de toneladas. Y eso que, como reconoció este viernes la organización agraria, en los campos de Monegros y La Hoya de Huesca en los que ya han entrado las primeras máquinas, el resultado está siendo un poco mejor que lo que se temía.

"Hay mucha preocupación e incertidumbre por ver cómo van a responder las diferentes variedades de cereales a las altas temperaturas que se vienen registrando desde el 19 de mayo", señalaron desde UAGA, que insistió en que "si no hubiera sido por el calor inusual, las previsiones de cosecha serían muy buenas". Y es que con el termómetro escalando hasta más de 35 grados durante varios días en plena primavera, el grano se ha "asurado", es decir, no se ha desarrollado adecuadamente y, por lo tanto, no alcanza el peso específico deseable. "Este factor es una de las razones por las que la cosecha esperada a principios de mayo se ha reducido en torno a un 25%", explicó la organización agraria.

La cebada, el primer cereal que se está recogiendo, no se ha visto tan afectada por un calor que, sin embargo, ha provocado importante daños en los cultivos de trigo, especialmente aquellos que se producen en las zonas tempranas, pero también, señaló UAGA, en el que crece en las más tardías. "En estos momentos el llenado del grano está al 30% y con estas temperaturas corre el riesgo de no completarse", detalló.

La cosecha no solo será menor, también muy irregular. Es la franja oriental de la Comunidad (comarcas de La Litera, Bajo Cinca y Caspe) junto con el Pirineo (comarcas Sobrarbe y Jacetania) donde se espera, según la organización agraria, una "mala cosecha. En estas zonas el trigo es la gran incógnita y la merma puede rondar el 50% de pérdida en el secano. Insiste UAGA en que muchas de las explotaciones de tierra arcillosa (fuertes) no se cosecharán y "falta saber cómo acabarán los triticales pero en todo caso mal y con poca producción".

En el resto del territorio "también hay mucha disparidad" en los rendimientos del cereal según las variedades cultivadas, ya sean más tempranas o tardías. Destaca la situación de la comarca de Valdejalón, donde a los daños provocados por las heladas de primeros de abril hay que sumar las altas temperaturas de finales de mayo. Y en la comarca de Daroca, "en la que había una cosecha prometedora", señala UAGA, la ola de calor llegó en un momento "delicado" para los cultivos, por lo que se prevé "mucho daño".

Y al efecto del tiempo hay que sumar el efecto de la plaga de conejos, que llega a suponer cada año una merma de hasta el 20% de la producción.