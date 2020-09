Los concejales del PSOE de Calaceite dimiten de sus delegaciones por las "negativas" del PP a admitir sus propuestas

Los cuatro concejales del PSOE del Ayuntamiento de Calaceite han dimitido de sus delegaciones ante las reiteradas negativas de los ediles del Partido Popular a admitir o estudiar sus propuestas, además de la falta de información sobre su labor de Gobierno compartida. La dimisión se hizo efectiva en el último pleno ordinario, el pasado 30 de julio.

El cabeza de lista, portavoz del PSOE en el Consistorio y hasta ahora concejal de Educación y segundo teniente de alcalde, Isel Monclús Villagrasa, ha asegurado que "dado el apretado resultado electoral, con tan solo nueve votos de diferencia entre las listas del PP y del PSOE, aceptamos participar en el equipo de gobierno".

"Era una prioridad para nosotros, ya lo decíamos en el programa electoral. Creíamos que lo mejor para Calaceite era trabajar en conjunto y la verdad es que, en su momento, se agradeció que la nueva corporación municipal estuviera compuesta por los dos grupos". "Al principio teníamos mucha ilusión y ganas de alcanzar acuerdos pero ha ido pasando el tiempo y nos hemos encontrado que es habitual que se tomen decisiones por parte de la alcaldía que afectan a nuestras áreas sin consultarnos", ha apuntado Monclús, antes de explicar que de muchas decisiones del Partido Popular se han enterado por los propios vecinos.

Asimismo, Monclús ha indicado que la pandemia de la covid-19 ha agravado la situación y ha denunciado que "ni siquiera se nos ha consultado ni informado sobre las actuaciones en materia sanitaria, pese a que la concejalía de Sanidad es de nuestra compañera Meritxell Hernández y que presentamos numerosas propuestas", ha añadido.

Borrador del presupuesto

El número uno de lista del PSOE por Calaceite también ha denunciado que, tras el confinamiento, el grupo socialista conoció el borrador de presupuesto municipal con tan solo 48 horas antes del pleno que lo iba a aprobar, sin haber sido debatido ni consensuado previamente.

"Detectamos numerosos errores e incoherencias, sobre todo porque el documento había sido copiado de los presupuestos anteriores y no había sido revisado. Algunos errores fueron rectificados antes de la aprobación en el Pleno, pero no recogían ninguna de nuestras propuestas y eran del todo continuistas con los de la legislatura anterior. Aún así, por responsabilidad de gobierno, nos abstuvimos con la esperanza de que cambiaría la forma de trabajar del Partido Popular, pero no ha sido así", ha apostillado Monclús.

Con cuatro concejales del PSOE y cinco del PP, y nueve votos de diferencia entre las dos listas, el portavoz socialista ha señalado que el apretado resultado electoral "favoreció la idea de que había que trabajar de manera unida y esto se concretó en una propuesta de colaboración del Grupo Popular que nuestra lista agradeció y aceptó, entendiendo que los concejales de nuestro grupo tendrían las mismas condiciones que los populares".

De este modo, Monclús ocupaba la segunda tenencia de alcaldía y la concejalía de Educación, Meritxell Hernández Tomás asumió las Áreas de Sanidad y Participación Ciudadana, Enrique Miguel Ejarque la de Juventud y Ricard Solana Valls la de Medio Ambiente.

"Tapando agujeros"

"Desde un principio dijimos que no queríamos seguir el camino que había sido habitual en las últimas legislaturas, de ir tapando agujeros e improvisar soluciones cuando fueran apareciendo los problemas. Planteamos un proyecto consensuado para toda la legislatura, basado en el programa electoral de los dos grupos, con el fin de revertir la parálisis y el retroceso sufrido por nuestra localidad en los últimos años, pero el PP no ha querido llevarlo a cabo", ha apuntado Monclús tras decir que "nosotros no podemos hacernos responsables de las decisiones de otras personas sin que se nos haya consultado nada y sin que estemos de acuerdo", ha añadido.

Los socialistas de Calaceite han reivindicado algunas de sus propuestas convertidas en realidad, como la creación de una nueva aula provisional para el centro de Educación Infantil hasta la ampliación definitiva que se sigue reivindicando, la celebración de las jornadas sobre cambio climático y el nuevo enfoque a la Feria de Navidad que contó con la participación y colaboración de todos los concejales.

Por último, Monclús ha argumentado que "visto que no hay intención alguna por parte del PP de reconducir la situación, seguiremos trabajando desde la oposición con propuestas que sirvan para sacar a Calaceite de la parálisis en que se encuentra y está llevando a una pérdida imparable de población, ya que la gente joven no tiene perspectivas de futuro en su pueblo", ha concluido.