La agrupación de electores de Teruel Existe hace historia al ser la primera que llega al Congreso

La plataforma ciudadana Teruel Existe pasará a la historia por ser el primer movimiento social en España que, bajo la fórmula de una agrupación de electores, obtiene representación parlamentaria. Tal y como vaticinaban todos los sondeos, la coordinadora, que ha dado el salto a la política tras 20 años de reivindicaciones para la provincia –a su juicio, desatendidas–, logró este domingo uno de los tres diputados en juego tras cosechar 19.696 votos.

Los resultados convierten a Teruel Existe, nada menos, que en la primera fuerza política de la provincia, con casi mil papeletas más que el PSOE –consigue otro escaño– y más de 2.000 por encima del PP –logra el tercero–. El nuevo actor en el escenario político turolense desplaza a Ciudadanos, que se queda con apenas 3.700 votos tras haber sido capaz de romper el pasado 28-A el sempiterno bipartidismo turolense PSOE-PP.

En el bar elegido anoche para seguir el recuento de los votos, los de Teruel Existe no podían estar más contentos. Abrazos, palmetazos en la espalda, gritos, efusivos saludos, aplausos; todo era alegría y euforia. "Esto es algo muy grande, impensable; me siento descolocado en positivo. Esto es un día histórico para Teruel y los turolenses, que con su voto han abierto un camino no recorrido antes por nadie", afirmaba un emocionado Manolo Gimeno, fundador de Teruel Existe y número dos a la Cámara Baja que, no obstante, no ha salido elegido. "Ahora seremos la voz de esta provincia en el Congreso", agregó Gimeno.

Otro ‘padre’ de la plataforma ciudadana, Paco Juárez, se felicitaba porque Teruel Existe, a través de la agrupación de electores, "ha logrado romper la dinámica de la política tradicional". "Esto ha sido un salto a la piscina muy arriesgado –reflexionaba–, pero ha salido bien" y destacaba que la "victoria" ha sido posible por la entrada de gente joven a la coordinadora. "Ha sido como un renacer, solo los que estábamos antes no lo hubiéramos conseguido", dijo.

El resultado en las urnas capacita al movimiento social como interlocutor político. La plataforma, a través del diputado electo Tomás Guitarte, podrá dirigirse al Gobierno sin intermediarios y negociar su apoyo –en caso de ser necesario– a cambio de incluir en los Presupuestos Generales del Estado sus reivindicaciones en infraestructuras y servicios.

Así, Teruel Existe, que también es la primera candidatura no estatal en la provincia de Teruel que consigue representación parlamentaria, se oirá en el Congreso. La plataforma ciudadana, que ya ha anunciado que no dejará la movilización en la calle que la ha caracterizado desde su nacimiento hace justo dos décadas, podrá trasladar no obstante sus reivindicaciones a las Cortes Generales con la voz de su número uno, Guitarte.

El cambio de fuerzas en la provincia lleva al Congreso y al Senado –donde ha conseguido dos escaños– una alternativa política con una idea dominante en su programa: hacer realidad las infraestructuras de comunicación que han sido prometidas legislatura tras legislatura para la provincia de Teruel y que, sin embargo, no se han cumplido. Allí están el ferrocarril Cantábrico-Mediterráneo, las autovías A-68 y A-40 o la elevación de aguas del Ebro a Andorra.

Como líder del movimiento conocido como Revuelta de la España Vaciada, que aglutina a plataformas de las provincias más despobladas del interior peninsular, Teruel Existe lleva en su mochila la exigencia de un pacto de Estado que contemple inversiones para acabar con el desequilibrio territorial en España. Se trata de propuestas que en todo o en parte coinciden con las que llevan en cartera otras formaciones políticas estatales, si bien Teruel Existe las pondrá en primera línea de salida, al no tener más intereses que Teruel. Está por ver si, unidas o separadas, el resto de las plataformas de la España Vaciada siguen la senda de Teruel Existe y en posteriores comicios el territorio español más desapercibido se hace con una veintena de los 350 escaños del Congreso.

La irrupción de Teruel Existe en el escenario político nacional ya tuvo repercusión en la Comunidad Autónoma, pues Chunta Aragonesista no quiso presentar candidatura en Teruel para no restar votos a la plataforma ciudadana. Aunque Teruel Existe se constituyó en agrupación de electores solo para el 10-N y motivada, explicó, por el atasco en la formación de un Gobierno central, una hipotética permanencia en el arco político podría alterar también futuras elecciones autónomicas en Aragón.

Para Joaquín Egea, que representará a Teruel Existe en el Senado junto con Beatriz Martín, la sociedad ha "premiado" con su voto a Teruel Existe por todo el trabajo realizado durante dos décadas y tras una campaña "sincera, en la que hemos sabido explicar nuestro mensaje".