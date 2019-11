Guitarte, "muy contento" por el resultado inicial de Teruel Existe, garantiza que apoyará "la gobernabilidad"

El cabeza de lista de Teruel Existe al Congreso de los Diputados en las elecciones generales, Tomás Guitarte, se ha mostrado "muy contento" por los resultados obtenidos en las elecciones generales, en las que ha sido la fuerza más votada, y ha obtenido uno de los tres escaños que estaban en juego en esta circunscripción. Guitarte ha garantizado que apoyará "la gobernabilidad" de España.

Teruel Existe, con el 95,95% de los votos escrutados, ha obtenido 18.603 sufragios, el 26,34%. Le siguen, el PSOE, con 18.048 votos, el 25,55%, y el PP, con 16.954 votos, el 24%. Cada una de estas fuerzas ha logrado un diputado.

En declaraciones a los medios, Tomás Guitarte ha señalado que los impulsores de Teruel Existe están "muy agradecidos a los turolenses porque hemos conseguido el primer objetivo, acceder al Congreso para defender los planteamientos de la coordinadora".

El diputado 'in pectore' ha dicho que "nosotros vemos el escaño como una herramienta para exigir, como dijimos en la campaña, el cumplimiento de las promesas realizadas", en alusión a actuaciones que "han estado planificadas pero nunca se han cumplido" porque "Teruel siempre se quedaba fuera" de las inversiones del Estado.

Ha subrayado que Teruel Existe quiere "que haya un Gobierno de España", de forma que "no vamos a ser ningún obstáculo", aunque "habrá que negociar los apoyos" porque "queremos que los hechos se cumplan". Tomás Guitarte ha concluido afirmando que España es "el único país europeo que tiene estas diferencias -territoriales- tan grandes" y que "es hora de plantearse un reequilibrio del territorio", lo que la plataforma quiere llevar a término mediante un pacto de Estado.

