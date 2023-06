¿Experiencias de lujo? Sí y sin salir de Aragón

5

Travesía de 6 días a caballo por el atractivo paisaje del valle de Benasque

Desde hace tres años, la empresa de turismo ecuestre Anima Equi (en el pueblo oscense de Anciles) organiza travesías por el valle de Benasque. Las más largas duran 6 días, en grupos reducidos (de unas seis personas y un máximo de 12), con guías y a un precio de 1.800 euros. Ahí se incluye el establecimiento de 4 estrellas en el que se alojan (Sommos hotel Aneto), las comidas y cenas y también la recogida de los clientes a los aeropuertos de llegada, tal y como especifica Christophe Gastan. Y es que la mayoría de la clientela es de fuera de España: de Holanda, Estados Unidos, Brasil o Francia, entre otros. "De Aragón, pocos. También ha venido gente de Madrid y Mallorca", dice Gastan, quien observa que no todo el mundo puede acceder a este tipo de actividades. Y no se refiere al tema económico sino a la exigencia técnica que se requiere. "Se trabaja con caballos muy técnicos, que están acostumbrados a ir por caminos de montaña. De ahí que la persona tiene que tener muy buen nivel ecuestre; no todos aguantan tantas horas a caballo", advierte. Cada día, el personal de la compañía acude a buscar a los clientes al hotel de Benasque y hacen una ruta de entre 4 y 6 horas con distintas paradas explicativas y otra al mediodía para almorzar. "Hacemos un picnic en el monte o a veces, si el sitio lo permite, comemos en un restaurante de altitud. Depende un poco de la zona y la etapa. Después los llevamos en vehículo al hotel y a la jornada siguiente los volvemos a recoger y la ruta comienza donde han acabado el día anterior. Se despreocupan de toda la logística, que es complicada porque hay que mover a los caballos y el tema del avituallamiento. Lo único que hacen es subirse al caballo y disfrutar del paisaje. Se van encantados", ahonda. Para Christophe, se trata de un entorno increíble con barrancos, praderas, cañones... "Te sientes muy pequeño dentro de esa inmensidad. La mitad de las rutas están en el Parque Natural Posets Maladeta y la otra, en montañas con mucho atractivo paisajístico", observa. Este actividad de turismo ecuestre arranca en primavera y la ofertan hasta finales de octubre.