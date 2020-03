"La montaña te enseña valores fundamentales para vencer una pandemia"

Si hay alguien en Aragón que sabe perfectamente lo que significa estar confinado, aislado y sin mantener comunicación de ningún tipo con nadie ese es Carlos Pauner. El veterano alpinista aragonés carga en su mochila un sinfín de anécdotas y situaciones, alguna de ellas límite, donde, además de jugarse la vida, aprendió a sobrellevar situaciones de extrema gravedad, como la del coronavirus, que empieza a causar momentos de angustia y estrés en muchos españoles.

"Una de las más parecidas que recuerdo la viví en 2005 en el Nanga Parbat. Aquello fue un aislamiento extremo. Estuvimos 26 días metidos en el campo base soportando unas condiciones climatológicas muy adversas. Sin poder salir, nos dedicábamos a ver películas en el ordenador, jugar a las cartas… En la montaña aguantas porque sabes que, cuando salga el sol, tienes un objetivo. Ahora estamos aguantando y tenemos por delante un futuro incierto donde no sabemos muy bien qué va a pasar”, lamenta Pauner.

Él, como otros tantos deportistas en todo el país, se ha visto obligado a detener su preparación por causas ajenas a su voluntad. Una circunstancia que asume con resignación y con la esperanza de un futuro cargado de nuevas ilusiones. "Estoy preocupado, como todos, porque mi actividad se basa en el aire libre, las expediciones, los vuelos… Espero que los gobiernos tomen medidas para paliar toda esta situación y se solucione pronto", afirma.

Pauner, que ha hecho cima en todos y cada uno de los puntos más altos de cada continente, considera "clave" la fortaleza mental para sobrellevar el actual estado de confinamiento. "Hay que asumir que es un periodo transitorio y que no dura siempre. En todo este tiempo hay que organizarse las rutinas y aprovechar para hacer ese tipo de cosas que, tal vez, en nuestra vida diaria no tenemos tiempo: leer un libro, arreglar las plantas de la terraza… En la vida, como en muchísimas expediciones en la montaña, las cosas no siempre salen como uno espera", concluye el alpinista.

La montaña, un ejemplo de superación

El presidente de la Federación Aragonesa de Montaña, Luis Masgrau, incide en la importancia del liderazgo y la disciplina para superar la actual crisis del coronavirus. "Los montañeros tenemos disciplina, una cuestión muy importante para vencer cualquier tipo de adversidad. Pero, además, la sociedad debe confiar en los expertos. En las empresas, en todos los grupos humanos, siempre hay un líder, igual que en una ascensión a un 8.000. Hay que ser responsables y no salir a la calle salvo en caso de necesidad", explica el barbastrense.

Médico de profesión, Masgrau pondera valores como "la solidaridad, la empatía o la estabilidad emocional" para hacer frente a las actuales adversidades. "El amante de la montaña es una persona con capacidad de sufrimiento, capaz de soportar horas y horas encerrado en una tienda soportando el mal tiempo. Es una disciplina que te ayuda a superarte, a ganar fuerza de voluntad y espíritu de sacrificio. Pero el deporte, en general, también enseña a ser solidario, a tener más equilibrio emocional. Así es como tenemos que ver la actual situación. Cada día que pasa es un día menos para volver a la normalidad", explica.

Él, como otros muchos montañeros, también guarda alguna situación límite en el recuerdo, pero ninguna de esta magnitud. "Fueron momentos fugaces, de pasarlo realmente mal, pero unas horas: estar atrapado en un refugio, tener miedo de no poder salir por la nieve, la ventisca… son momentos que no son comparables”, señala.

Para finalizar, Masgrau incide en la responsabilidad individual para acabar con el coronavirus: "No hay que ser médico para darse cuenta de la gravedad del asunto. Es una situación muy difícil, debemos tener paciencia y ser solidarios, con nosotros, pero también con los demás. Esto es un trabajo en equipo", concluye.