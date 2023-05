Adelantan el llenado de piscinas privadas: "Tememos restricciones por la sequía"

Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones auguran un verano complejo, con escasez de agua. El famoso refrán de 'abril, aguas mil' no se ha cumplido este año, lo que no excluye que se traslade a mayo o junio. En todo caso, a día de hoy, la sequía es una realidad y las comunidades de vecinos y los propietarios que cuentan con piscina han adelantado la limpieza y el llenado de los vasos "por si llegasen las restricciones". Algunos, optan por darle una segunda vida al agua (para regar) o reutilizan la que ya tenían.

A día de hoy, Aínsa es la única localidad que prohíbe en todo el término municipal el llenado de piscinas privadas con agua de la red de abastecimiento. Su caso es excepcional por hallarse en la confluencia de dos ríos, que atraviesan el casco urbano, y junto al embalse de Mediano, que en estos momentos tiene una reserva de apenas el 37%.

En la capital aragonesa y los municipios colindantes, donde abundan las piscinas comunitarias y de particulares, los vasos empiezan a preparase. Desde el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragón explican que se está tendiendo este año a adelantar un mes por si llegan prohibiciones. "Sin embargo, la realidad es que les va a dar igual si al final hay restricciones ya que incluso las que estén preparadas tendrán que quitar el servicio porque es obligatorio una renovación de un 5% del agua diariamente por lo tanto no podrán hacer el rellenado de agua", sostienen.

Por eso, Beatriz González, administradora de varios edificios de Zaragoza, no lo ha recomendado. "Eso no quita que algún presidente haya llamado pidiendo este llenado pero ya le he informado de que realmente no tiene ningún sentido porque no se podría mantener si hay restricciones", explica.

Cada ayuntamiento, explican desde el Colegio, es el encargado de regular el llenado de las piscinas. Por su parte, el Consistorio de Zaragoza ha diseñado un plan de contingencia frente a la sequía que contiene diferentes restricciones para garantizar el abastecimiento y contempla cuatro escenarios de activación en función de la gravedad de la sequía: alerta, emergencia por sequía severa, emergencia por sequía grave y emergencia por sequía extrema.

Éstas, explica desde el Ayuntamiento zaragozano, van desde reducir la presión de la red de abastecimiento o revisar las frecuencias de riego hasta prohibir el llenado de piscinas sin sistemas de recirculación o el riego de zonas verdes manteniendo solo el necesario para la supervivencia de árboles de carácter especial. Actualmente, subrayan, "no está activa ninguna fase, más allá de las recomendaciones de ahorro".

En edificio y chalets

En algunas comunidades de vecinos de La Jota, el Actur y Parque Venecia ya están ultimando la limpieza y pronto estarán listas para poder zambullirse. "Hemos adelantado un mes todo el proceso. Antes se llenaba la piscina a finales de mayo y este año se limpió en abril y ahora, en unos días, la van a dejar lista. Los vecinos temen a las restricciones por la sequía y prefieren adelantarse a quedarse sin ella todo el verano", asegura Margarita García, una vecina de un bloque de La Jota.

Este jueves tomarán una decisión firme en la comunidad en la que vive María Luisa Rodríguez, en el Actur. "Todos los vecinos con los que hemos hablado queremos adelantar la limpieza y arreglar los azulejos estropeados para empezar a llenarla cuanto antes por lo que pueda pasar. Si en unas semanas lo prohíben, adiós verano", lamenta

En Parque Venecia, un barrio de nueva creación, la mayoría de edificios cuentan con piscina. "Todos los años la vacían para hacer el mantenimiento, pero este año han decidido que no, para contribuir en la medida de lo posible esta situación tan anómala de sequía en la que nos encontramos. Como hacemos mantenimiento durante todo el año, podemos pasar sin vaciarla y la podremos utilizar igual", sostiene Fernanda Ruiz, una vecina del distrito.

Un chalet con piscina. Pixabay

En los chalets y terrenos, los propietarios se han puesto manos a la obra unas semanas antes de los habitual. "Durante el año utilizamos todo el agua de la piscina para regar. Este fin de semana vamos a dejarla totalmente vacía. Todos los años la preparamos en junio, pero en esta ocasión, con la situación en la que estamos, vamos a empezar a prepararla ya", subraya Miguela Millán, que tiene una segunda residencia en María de Huerva donde acuden sus hijos y nietos todos los veranos.

"Hemos llegado a plantearnos el hecho de no llenarla por la situación de sequía, pero al reunirnos aquí toda la familia durante el verano, necesitamos el aliciente de la piscina. En todo caso, no se trata solo de un día. Todos los días hay que volcar un poco de agua porque se evapora poco a poco y también se va perdiendo cuando se baña la gente", argumenta.

La familia de Marcos Pellicer tiene un terreno en Alfocea, cerca de Zaragoza. "El otro día en la comida familiar ya comentaron que había que llenar la piscina ya porque con las temperaturas que hay no saben si el pozo del que sacamos agua tendrá agua suficiente en unas semanas. Es eso o quedarnos sin ella. Probablemente la llenemos ya. Un amigo que tiene un chalet en Cadrete ya la tiene lista por miedo a las restricciones", especifica.

Por su parte, Alicia Pérez vive en una casa de Casetas con sus padres y hermano. "Aprovechamos el agua de la piscina para regar desde hace unos años y ahora no sabemos si es ético llenarla o no por la situación actual. En todo caso la idea que llevamos es adelantar la fecha por si acaso", subraya su madre.