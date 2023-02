El PAR suspende de militancia a José Ángel Biel por apoyar a Azcón y anunciar su afiliación a Aragoneses

La Comisión Ejecutiva del PAR ha acordado este miércoles, 15 de febrero, suspender cautelarmente de militancia al que fuera expresidente de este partido, José Ángel Biel, por las declaraciones realizadas en las que "de forma explícita ha apoyado a otras formaciones políticas" y "cruzar ciertas líneas rojas" que están en contra de las siglas del partido. Biel se había posicionado a favor de Jorge Azcón, a quien ha dicho ver como "un gran líder" y este miércoles ha anunciado que se va a "dar de alta en Aragoneses".

Desde el PAR, tal y como ha explicado el actual presidente, Clemente Sánchez-Garnica, han optado por remitir a la Comisión de Disciplina de la formación toda la documentación necesaria para que inicien el expediente disciplinario contra Biel de acuerdo a los Estatutos, aunque quedaría archivado en el caso de que dejara de ser militante del mismo, tal y como el propio Biel ha anunciado que va a hacer.

Entre las medidas adoptadas, que adquieren un carácter "inmediato" aunque el plazo del expediente "podría ser de tres meses", la ejecutiva ha decidido "desautorizar" al fue vicepresidente del Gobierno de Aragón entre 1999 y 2011 "para que hable en nombre del PAR".

Esta decisión ha llegado esta misma tarde tras la evaluación por parte de la comisión permanente de la formación, que ha tenido lugar en su sede en Zaragoza y que está compuesta por el vicepresidente Roque Vicente; el secretario general Alberto Izquierdo; la secretaria Ejecutiva de Acción Territorial Raquel Giménez: la secretaria de Comunicación Eva Fortea; el secretario de Asuntos Económicos Luis Estaún y la secretaria de Acción Política Gloria Pérez.

El actual presidente del partido, quién ha reconocido que "se aceptan todas las críticas y discrepancias", ha compartido esta toma de decisión con el fin de "preservar esta organización histórica" porque "no puede pasar que un militante tan cualificado y con 16 años de presidencia apoye y pida el voto para el PP". "Los militantes lo han pedido y así se va a hacer", ha agregado.

Sánchez-Garnica: "Que Biel nos acuse de tramposos es insólito. Hemos tratado de hacer lo que había que hacer para garantizar un proceso democrático"

En esta misma línea, Sánchez-Garnica ha sostenido que "se está descubriendo cuál era la estrategia del señor Biel". Y que, aunque "sorprende", desde el PAR "no se van a hacer descalificaciones a su figura aunque él tenga que decir por qué actúa así". "Que Biel nos acuse de tramposos es insólito. Hemos tratado de hacer lo que había que hacer para garantizar un proceso democrático. No voy a entrar en esa calificación desproporcionada y poco elegante. En el grupo respetamos su figura, pero el señor Biel no nos quiere nada", ha valorado.

Además, el presidente de la formación ha aseverado que "sorprendieron las manifestaciones de apoyo explícito también a la plataforma Aragonesistas por parte de Biel", con el que no habla desde hace dos años, según ha reconocido. "Los que tenían que darse de baja ya se han dado (43) y los que estamos no perseguimos otra finalidad que realzar estas siglas y no representamos intereses de otro tipo", ha asegurado. Del mismo modo, Sánchez-Garnica ha admitido que en el PAR no están "al servicio de nadie" ni son "muleta de nadie", por lo que "el que no esté de acuerdo tiene el legítimo derecho a hacer lo que crea conveniente". "No se puede estar enredando para que el partido desaparezca y no se presente a las elecciones", ha lamentado.

José Ángel Biel fue líder del partido aragonés entre junio de 2000 y junio de 215, vicepresidente del Gobierno de Aragón del socialista Marcelino Iglesias entre 1999 y 2011 y presidente de las Cortes entre junio de 2011 y junio de 2015 en virtud de un acuerdo con el PP de Luisa Fernanda Rudi.